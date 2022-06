Đề nghị truy tố Giám đốc công ty Đại Hải trong vụ KDC Hiệp Bình Chánh

Ngày 1-6, một nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Xuân Trường, quê Bắc Ninh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Hải về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hồi giữa năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trường để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do có liên quan đến khu dân cư Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức bị rao bán cho nhiều người.

Trước đó, Công an đã khởi tố vụ án, căn cứ đơn tố cáo của nhiều người dân đối với Trường và kết quả giải quyết tố giác tội phạm xác định ông này có hành vi mua lại cổ phần của công ty Đại Hải, đứng tên pháp nhân.

Trường có trách nhiệm hoàn tất thủ tục tách thửa, sang tên cho các cá nhân đã đầu tư mua đất tại dự án Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh trước đó của công ty Đại Hải.

Tuy nhiên, ông này đã không thực hiện mà tiếp tục ký hợp đồng mua bán sang tên cho các cá nhân khác để làm thủ tục thế chấp ngân hàng vay tiền để chi trả cho các khoản vay trước đó và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ đó dẫn đến việc không có khả năng chi trả, không hoàn tất thủ tục sang tên các lô đất cho chủ sở hữu hợp pháp.

Như đã thông tin, nhiều lô đất thuộc dự án trên bị đem bán cho nhiều người. Dự án được cơ quan chức năng phê duyệt vào năm 2001 cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N (sau này đổi tên thành Công ty CP Đại Hải) làm chủ đầu tư. Tiếp đó, Công ty K&N và Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại TP.HCM (nay là Công ty CP Ani) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Điều đáng nói là dù đã ký hợp đồng góp vốn và giao nền đất cho khách hàng nhưng Công ty Đại Hải lại ủy quyền cho một người đem đi thế chấp ngân hàng. Chưa dừng lại, có những lô đất còn bị chủ đầu tư làm sổ sang tên cho nhiều người, người đó lại đem thế chấp ngân hàng.

Trong năm 2019, nhiều người dân bất ngờ nhận được giấy triệu tập của TAND quận 2 với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Lúc này họ mới hay nhà của mình đang ở đã bị Công ty Đại Hải ủy quyền cho người khác đem hơn 2.500 m2 đất thế chấp, bảo lãnh cho một doanh nghiệp vay tiền.

Nay số nợ ngân hàng đã lên gần 70 tỉ đồng, ngân hàng yêu cầu nếu doanh nghiệp không trả được nợ thì phải phát mại những thửa đất của người dân đã xây nhà sinh sống từ nhiều năm trước…

Người dân đã tố cáo Công ty Đại Hải ra cơ quan công an, đồng thời khởi kiện ra tòa. UBND quận Thủ Đức (cũ) đã yêu cầu công an quận và công an phường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực dự án. Đồng thời, quận chỉ đạo các đơn vị liên quan giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh công trình xây dựng, chờ kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Bắt tạm giam giám đốc vụ khu dân cư Hiệp Bình Chánh bị rao bán (PLO)- Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Ngô Xuân Trường liên quan đến khu dân cư Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) bị bán cho nhiều người.