Đề Văn ra Vợ nhặt, thí sinh 'bơi' theo Tràng

(PLO)- Nhiều thí sinh đoán đề môn Văn sẽ ra tác phẩm Người lái đò sông Đà, tuy nhiên đề thi lại ra tác phẩm Vợ nhặt khiến nhiều thí sinh bị trật tủ.

TP.HCM: Thí sinh khá hài lòng về đề thi

Tại điểm trường THCS Trần Văn Ơn, em Ngô Hoàng Anh Thư, học sinh Trường Quốc tế Á Châu, đề Văn em không có trúng tủ vì em tập trung ôn tác phẩm Người lái đò sông Đà nhưng lại ra vợ nhặt. Hơn nữa, đoạn văn trong tác phẩm đưa ra đề thi theo em nghĩ không có gì để khai thác nhiều.

“Em làm được khoảng 6 điểm môn văn. So với năm ngoái, đề năm nay tương đối dễ thở Em dự thi bài thi khoa học xã hội. Trước đó em đã xét tuyển đại học vào đại học Hoa Sen nên kỳ thi này đối với em cũng không quá áp lực”.

Tương tự, em Nguyễn Doãn Ngọc Trác, học sinh Trường THCS - THPT Đăng Khoa cho biết đề thi không quá khó. Trong đó, phần nghị luận văn học cho đoạn văn khá dài trong tác phẩm Vợ nhặt nên em không phân tích được nhiều.

Tác phẩm này em không ôn nhiều, chỉ nắm ý để làm. Do đó, môn văn em đạt được khoảng 6 điểm.

Em Trần Ngọc Song Thư, học sinh Trường Quốc tế Á Châu nhận định đề văn sáng nay phần đọc hiểu hơi khó. Đối với phần nghị luận văn học em khá bất ngờ khi ra Vợ nhặt vì em chỉ tập trung ôn tác phẩm Người lái đò sông Đà. Do đó, môn văn em chỉ làm được hơn 1,5 trang vì do không ôn kỹ nên chỉ khoảng 6 điểm.

Năm nay Song Thư dự thi bài thi khoa học tự nhiên. Môn văn đã xong, em sẽ không lên mạng xem lời giải mà tập trung vào những môn thi khác.

Trong khi đó, thí sinh Trần Quang Thịnh, học sinh Trường THCS - THPT Đăng Khoa, do không ôn tác phẩm Vợ nhặt và đoạn văn trong tác phẩm quá dài nên em cũng không có nắm bắt được ý để phân tích.

Đề thi khá hay và ý nghĩa

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức, thí sinh Trúc Linh cho biết đề thi năm nay khá hay và ý nghĩa. Tuy nhiên Linh không nghĩ đề sẽ rơi vào đoạn này vì em nghĩ đoạn này khá ít ý để triển khai và không vung bút thoải mái như các đoạn khác. Mặc dù, không phải bài tủ nhưng Linh tự tin sẽ đạt 6-7 điểm.

Vui vẻ bước ra khỏi trường, thí sinh Vịnh Nghi, trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho biết em ôn trúng tủ. Mặc dù không phải đoạn em đầu tư kỹ nhưng em vẫn tự tin sẽ đạt 8 điểm.

Môn đầu tiên như vậy Vịnh Nghi cảm thấy khá hài lòng, Nghi hy vọng những môn sau sẽ giữ được phong độ và đạt kết quả như đề ra để đậu vào trường Kiến trúc TP.HCM.

Còn thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, Từ Gia Hân chia sẻ đề Văn năm nay theo em thấy cũng hơi khó. Nhưng mà vẫn tự tin làm được bài, dù điểm số ra sao thì em cũng mãn nguyện kết quả mình làm được.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội, em Huy Anh cho biết, vì em học chuyên khối Khoa học tự nhiên nên kiến thức môn Văn của em không quá nhiều. Tuy nhiên, em vẫn thấy bài thi khá vừa sức và không “đánh đố” học sinh như em nghĩ. Nhưng em lo sợ nếu đề thi môn Văn dễ thì đề thi môn Toán sẽ khó. Em hy vọng buổi chiều sẽ làm tốt phần thi môn Toán.

Long An: Thầy, cô giáo vui mừng đón học sinh thi tốt ở môn đầu tiên ở cổng trường

Cô Võ Thị Cúc giáo viên trường Hà Long (Tp Tân An ) đứng chờ đón học sinh trước tại điểm thi trường THPT chuyên Long An vui mừng khi nhìn thấy các em rạng rỡ, không thấy gì là khó khăn hay không làm được, nhiều em đều cho biết đề thi tương đối các em đều làm đước, có em tự tin sẽ có điểm cao môn văn.

Vui mừng khi làm bài tốt ở môn văn thí sinh Trương Tấn Kiệt cho biết đề thi tương đối, ban đầu thì có suy nghĩ tí nhưng đây là bài văn đã được ôn nên các bạn cũng như em có thể làm được. Tại điểm thi trường THPT chuyên Long An (Long An) đều hớn hỡ các em đều trả lại làm được và vui khi đề thi không khó lắm.

Quảng Bình: Nhiều thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành môn Ngữ Văn

Sáng 28-6, sau khi tiếng trống kết thúc buổi thi chính vang lên, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) không giấu khỏi nụ cười trên môi, vội vã chạy ra cổng trường khoe với bố mẹ làm tốt đề thi môn ngữ văn.

Em Dương Phùng Minh Hoàng (học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) thuộc một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi trong buổi thi sáng nay tự tin với bài thi môn ngữ văn của mình.

“Đề văn nghị luận em thấy rất dễ làm còn đối với phần ngữ văn, năm nay đề ra bài Vợ Nhặt của tác giả Kim Lân. Đây là tác phẩm trong quá trình học em rất thích nên khi đọc đề xong em làm khá thoải mái, toàn bộ bài thi em hoàn thành với hai tờ giấy thi”, Hoàng cho biết.

Tương tự, em Đào Khánh Ngọc (lớp 12 chuyên Anh) sau khi nộp bài, Ngọc háo hức chạy ra tìm mẹ là bà Nguyễn Thị Lam đã đứng chờ sẵn trước cổng trường, Ngọc vui mừng khoe với mẹ tự tin đạt 7,5 - 8 điểm môn Ngữ văn.

Ghi nhận của PLO, tại điểm thi Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, phần lớn các thí sinh đều bày tỏ sự tự tin, niềm vui với đề thi môn ngữ văn, nhiều thí sinh thở phào sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên và tiếp tục nghỉ ngơi, tập trung cho buổi thi diễn ra chiều nay.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết, toàn tỉnh có 1 hội đồng thi do Sở chủ trì tổ chức và 36 điểm thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 15.653 thí sinh (nhiều hơn năm 2022 là 265 thí sinh).

Trong đó, có 15.169 thí sinh đang học và 484 thí sinh tự do (15 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp).

Cụ thể, ở buổi thi môn văn có 15.549 thí sinh dự thi, vắng 30 thí sinh, 13 thí sinh tự do bỏ thi;2 thí sinh THPT bỏ thi;4 học sinh đặt cách (nhập viện); 10 thí sinh miễn thi, 1 thí sinh mất trước ngày thi.

Các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; không có cán bộ vi phạm Quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi.

Gia Lai: 20 cầu thủ trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai tham gia kỳ thi

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP Pleiku, Gia Lai), nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thỏa mái, vui tươi. PLO bắt gặp gần 20 cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tham gia thi ở điểm thi này.

Em Bro Nalưi, học viên CLB HAGL (nhà huyện Đắk Đoa), chia sẻ: “Đề văn em làm khoảng 60%. Riêng với câu hỏi liên quan tác phẩm “Vợ nhặt”, em làm cũng được nhưng chưa hài lòng lắm”.

Bro Nalưi cho biết thêm, em đã vào học viện Bóng đá HAGL học, đào tạo đã bốn năm rồi. Năm nay, em cùng với nhiều bạn khác trong CLB tham gia kỳ thi để lấy bằng tốt nghiệp.

Cùng chia sẻ về môn thi đầu tiên, cầu thủ trẻ Hoàng Minh Tiến (CLB Bóng đá HAGL), vui vẻ nói: Năm nay đề thi ra với em hơi khó. Em hy vọng điểm thi vượt qua mức trung bình là đã hài lòng.

Cùng điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, thí sinh Nguyễn Thị Minh (lớp 12E, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai), cho biết đề này em cũng có đoán trước khả năng cao sẽ ra thi, nhưng đề ra là phân tích cảnh cuối cùng của tác phẩm “Vợ nhặt” nên cũng hơi bất ngờ. Em làm được khoảng 60-70%. Đợt thi này em muốn tham gia lấy bằng tốt nghiệp và thử thách bản thân mình. Trước kỳ thi diễn ra em đã nhận giấy báo trúng tuyển đại học thông qua xét học bạ.

Theo ghi nhận của PV, nhiều thí sinh ở Gia Lai “trúng tủ” với đề thi tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. Thế nhưng, dạng đề ra trích đoạn cuối tác phẩm khiến nhiều thí sinh bất ngờ, và có đôi chút lúng túng. Tuy nhiên, hầu hết các em đều làm bài tốt, rời phòng thi với tâm lý phấn khởi.

Bình Định: Đề thi năm nay vừa sức, phù hợp với thời lượng thi

“Đa phần mọi người đoán sai đề tủ của mình. Em thấy hầu như mọi người hướng về bài “Người lái đò sông Đà” nhưng năm nay đề thi lại ra tác phẩm “Vợ nhặt”. Nếu mình học kỹ thì sẽ làm được, em thì cũng không chắc lắm nên làm cũng tạm tạm. Em thấy đề văn năm nay phù hợp với thời lượng 120 phút thi, em vừa bỏ bút xuống thì vừa hết giờ.

Không khí phòng thi cũng thoải mái, chỉ khác với năm trước là thí sinh không được mang nước lọc vào phòng uống nên phải đi ra đi vào hơi tốn chút thời gian”- em Nguyễn Thanh Nhựt, lớp 12A5 Trường Quốc học Quy Nhơn (Bình Định) chia sẻ.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thành Thái (học sinh lớp 12A5, Trường Quốc học Quy Nhơn) cho rằng đề thi năm nay cũng tương đối, những bạn nào ôn kỹ kiến thức thì sẽ làm được bài.

“Đối với những bạn học chuyên thì có thể làm được điểm cao, còn những bạn chuyên về các khối ngành tự nhiên thì có thể đạt 50-60% bài thi. Em thi khối tự nhiên nên đạt khoảng 60% điểm bài thi” Thành Thái cho biết.

Còn thí sinh Huỳnh Hà Hải My (học sinh lớp 12C1) cho rằng đề thi năm nay là vừa sức, nhiều bạn có thể làm được điểm khá. “Em tin rằng nhiều bạn cũng sẽ làm được bài thi, đề bài so với thời gian 120 phút thì cũng vừa vặn. Nhiều bạn cũng hơi bất ngờ với đề bài ra tác phẩm “Vợ nhặt” nhưng nếu ôn kỹ thì có thể làm được điểm cao. Em tin răng mình cũng được điểm kha khá”- Hải My chia sẻ.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định, cho biết buổi thi Ngữ văn sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Trong sáng nay, có 54 thí sinh vắng thi và 22 học sinh được miễn thi.

