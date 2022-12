Đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An

(PLO)- Các đại biểu tại buổi tọa đàm khoa học "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực giúp tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững .

Ngày 13-12, tại TP Vinh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Phát biểu chào mừng tọa đàm, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin: Với sự quan tâm đặc biệt đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30-7-2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt.

Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 12 cả nước, đóng góp 12,43% quy mô kinh tế vùng và 1,85% cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, riêng năm 2022, đạt 9,05%; thu ngân sách năm 2022 thực hiện trên 20.000 tỉ đồng.

Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Đời sống của nhân dân ở các vùng, miền từng bước được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn tồn tại, hạn chế, nhất là mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 chưa đạt được.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế, sức cạnh tranh chưa cao; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng còn đạt thấp so với mục tiêu v.v…

Phát biểu chỉ đạo định hướng mục đích, yêu cầu, nội dung Tọa đàm, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết 26 nhấn mạnh:

Tọa đàm nhằm thống nhất chung các nhận thức, xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về “Phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào cuộc sống.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nêu, sự phát triển của Nghệ An phải gắn với sự phát triển chung của thời đại, với tầm nhìn mới, phương pháp mới, có tính đột phá, đặc biệt là phải có khát vọng mới.

Ông Trương Đình Tuyển cũng chỉ ra tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 26 và nêu vai trò quan trọng trong việc ứng dụng thành quả cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nghệ An phải ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, phát triển các mô hình kinh tế mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực thông qua cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cải cách hành chính; cố gắng phát huy cao hơn nữa tính cách của con người Nghệ An cho phát triển.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ Trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu, đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Nghị quyết với chủ đề: Giải phóng tư tưởng, quyết chí làm giàu, sớm đưa Nghệ An ra khỏi tỉnh nghèo; trong đó mục tiêu đến năm 2030 ít nhất là cân đối được thu chi ngân sách và đến năm 2040 không chỉ thu ngân sách đủ chi mà còn kết dư phát triển...

Ông Trần Tuấn Anh đã tổng kết lại một số nội dung cơ bản tại tọa đàm và trên cơ sở những thảo luận, cho thấy các đại biểu đều thống nhất cao về việc đề nghị Ban Chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới “về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị quyết mới này sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và bổ sung nguồn lực để phát triển bền vững tỉnh Nghệ An, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

ĐẮC LAM