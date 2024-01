Đề xuất chuyển sân golf Tân Sơn Nhất thành trung tâm thương mại

Liên danh tư vấn gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP), Viện Quy hoạch miền Nam, Công ty TNHH Không Gian Xanh và Công ty EnCity (viết tắt là liên danh tư vấn) đã có báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (đồ án). Đồ án cho thấy hiện trạng, tiềm năng phát triển trong tương lai các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, trong đó có vai trò của khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Sân golf còn quỹ đất chiến lược

“Cấu trúc đô thị hiện hữu quận Tân Bình không có gì đặc biệt. Riêng khu vực sân golf Tân Sơn Nhất còn quỹ đất chiến lược, có thể phát triển, tạo động lực lan tỏa tác động cho cả khu vực bắc sân bay và quận Tân Bình” - báo cáo đồ án nêu.

Liên danh tư vấn cũng đề xuất năm yếu tố phát triển không gian cho quận Tân Bình.

Thứ nhất, phát triển quận Tân Bình thành một đô thị sân bay với tính chất là trung tâm may mặc và thời trang quốc gia. Thứ hai, đề xuất tái cấu trúc khu vực sân golf Tân Sơn Nhất thành một trung tâm thương mại dịch vụ lớn, với tính chất chính có thể là thiết kế, trình diễn, hội chợ thời trang quốc tế.

Thứ ba, cải thiện liên kết Bắc - Nam xuyên qua sân bay Tân Sơn Nhất bằng liên kết ngầm. Thứ tư, chỉnh trang đô thị khu vực quanh chợ Tân Bình thành một điểm trung tâm của toàn quận. Thứ năm, cải thiện kết nối giao thông quanh sân bay.

Ngoài ra, trong định hướng phát triển không gian của đồ án cũng cho biết hiện nay khu vực Tân Sơn Nhất còn có quỹ đất lớn là khu sân golf ở phía bắc. Theo đó, liên danh tư vấn đề xuất điều chỉnh quỹ đất, mở thêm nhà ga về phía bắc, kết hợp với một TOD về trung tâm thương mại dịch vụ, logistics sân bay, có thể phát triển ngầm thay vì nổi do yếu tố tĩnh không.

Quận Tân Bình, TP.HCM có khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong việc định hướng toàn quận thành đô thị sân bay. Ảnh: Đ.TRANG

Ba khu vực phát triển đô thị sân bay

“Nghiên cứu mô hình đô thị sân bay Tân Sơn Nhất để có các định hướng phát triển, kiểm soát sử dụng đất phù hợp với xu thế phát triển thị trường, đón đầu cơ hội đầu tư cũng như cung cấp các giải pháp hạ tầng khung chiến lược để dẫn dắt mô hình phát triển đô thị” - đồ án nêu.

Cụ thể, mô hình đô thị sân bay sẽ có ba khu vực: nam sân bay, bắc sân bay và khu vực đô thị giữa hai sông (Sài Gòn và Vàm Thuật) - quận 12. Khu bắc sân bay sẽ tối đa hóa khả năng bổ sung việc làm trong khu vực. Từ đó, giảm thiểu giao thông con lắc và tăng cường kết nối giữa khu vực này với những trung tâm việc làm tại TP Thủ Đức cũng như khu vực lõi của vùng đô thị trung tâm.

Liên danh tư vấn cũng đề xuất cải thiện kết nối giao thông quanh sân bay. Ảnh: HOÀNG HIẾU

“Phát triển dải trung tâm đô thị dọc sông Vàm Thuật - Tham Lương, kết nối với hành lang phát triển ven sông Sài Gòn và các tuyến giao thông Bắc - Nam dẫn về trung tâm; chú trọng việc tái cấu trúc những khu vực đất công để tạo ra những trung tâm đô thị đa năng mật độ cao” - liên danh tư vấn đề xuất.

Ngoài ra, đồ án cũng cho rằng nên tái cấu trúc, điều chỉnh thiết kế Công viên Gò Vấp để có thể tổ chức các lễ hội, sự kiện lớn, cần tập trung đông người. Đồng thời nghiên cứu mở thêm ga hàng không về phía bắc để phát triển khu này thành một khu đô thị sân bay mới, với những tiềm năng về du lịch, dịch vụ, logistics sân bay.

Khu phía nam sân bay (các quận Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú): Tăng cường phát huy vai trò của đô thị sân bay, bao gồm các dịch vụ phục vụ hàng không, du khách, doanh nghiệp, văn phòng. Khuyến khích phát huy vai trò của đầu mối ngành dệt may dần trở thành một trung tâm dịch vụ về may mặc, tạo mốt đẳng cấp quốc gia và khu vực, tận dụng nguồn nhân lực phân tán của lĩnh vực dệt may.

Cải thiện, nâng cấp, làm rõ bản sắc không gian một số khu vực, điển hình là các khu vực hẻm đặc thù quận Phú Nhuận. Từ đó, tạo thuận lợi cho du khách và người dân tiếp cận sâu vào các cấu trúc không gian đô thị lịch sử. Đồng thời tạo thuận lợi cho việc phát huy yếu tố du lịch, dịch vụ may mặc, tạo mốt...

Khu vực đô thị giữa hai sông (Sài Gòn và Vàm Thuật), quận 12: Phát triển khu vực này thành một đô thị ven sông cao cấp, một điểm đến và không gian sống thật hấp dẫn, độc đáo ở phía bắc của vùng đô thị trung tâm, là cửa ngõ đô thị phía đông kết nối với tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, thông qua việc bảo tồn và phát huy cảnh quan sinh thái ven hai sông Sài Gòn và Vàm Thuật, tạo những hành lang xanh theo mạch nước hiện hữu, kết nối giữa hai sông, bổ sung kết nối giao thông đường thủy, đường bộ và giao thông công cộng dọc theo mạng lưới hạ tầng xanh.•

KIÊN CƯỜNG