Đề xuất mới nhất về mức phạt đối với lái xe chở học sinh, trẻ em mầm non vi phạm 08/08/2024 08:29

(PLO)- Người điều khiển xe kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non vi phạm trong một số trường hợp có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng.

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, về việc người điều khiển ô tô chở học sinh, trẻ em có hành vi vi phạm Dự thảo quy định tại Điều 27 như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không hướng dẫn học sinh, trẻ em mầm non ngồi đúng vị trí quy định trong xe;

Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Bộ Công An đề xuất nhiều mức phạt cho người điều khiển ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non có hành vi vi phạm. Ảnh: Pexels

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điều khiển xe ô tô chở học sinh tiểu học, trẻ em mầm non mà không có hoặc không đủ người quản lý trên mỗi xe ô tô theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Điều khiển xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non mà chưa đủ 02 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách;

Điều khiển xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non mà lái xe, người quản lý chưa được tập huấn về quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, trẻ em mầm non.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Điều khiển xe kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non mà không có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non hoặc thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc xe có niên hạn sử dụng không đúng quy định hoặc không có màu sơn theo quy định đối với xe chở học sinh, trẻ em mầm non.