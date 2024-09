Đề xuất mới nhất về việc giấy chứng nhận và tem kiểm định bị mất hoặc hư hỏng 14/09/2024 09:56

Bộ GTVT đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) phương tiện giao thông đường bộ.

Trong đó, tại khoản 5 Điều 9, Bộ GTVT đề xuất xử lý các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc có sự sai khác về thông tin như sau:

Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu hoặc Tem kiểm định lần đầu của xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định bị mất. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu, Tem kiểm định lần đầu, chủ sở hữu phương tiện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật đến các cơ sở đăng kiểm khai báo theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để được in lại 1 lần duy nhất Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định. Chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm nhưng phải trả Chi phí in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Xử lý ra sao khi giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định bị hư hỏng? Ảnh: TN

Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới bị hư hỏng, chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị hư hỏng đến cơ sở đăng kiểm kiểm định đã cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định trước đó để nộp lại và khai báo theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để được in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trong 1 ngày làm việc kể từ ngày khai báo. Chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm nhưng phải trả Chi phí in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của xe cơ giới còn hiệu lực nhưng bị mất (trừ trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị mất còn hiệu lực do phương tiện bị tai nạn và có xác nhận của cơ quan công an hoặc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều này). Chủ xe mang giấy tờ xe theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này đến cơ sở đăng kiểm để làm thủ tục thông báo mất theo mẫu quy định tại Phụ lục I hoặc khai báo trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ sở đăng kiểm sau khi tiếp nhận thông báo thực hiện nhập thông tin về việc mất giấy tờ lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới. Sau 30 ngày kể từ ngày cơ sở đăng kiểm nhận được thông báo mất, nếu chủ xe không tìm thấy Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới đã mất thì chủ xe khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ sở đăng kiểm kiểm định trước đó để được cấp in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã mất trong 1 ngày làm việc kể từ ngày khai báo. Chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm nhưng phải trả Chi phí in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thông tin sai khác so với hồ sơ phương tiện của xe do cơ sở đăng kiểm in sai thì chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đến cơ sở đăng kiểm kiểm định đã cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định trước đó nộp lại để được in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trong 01 ngày làm việc kể từ thời điểm mang đến. Chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm, không phải trả Chi phí in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đã được cấp cho xe cơ giới và thông báo bằng văn bản về Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải tại địa phương.

Bộ GTVT cũng đề xuất, trường hợp cơ sở đăng kiểm phát hiện Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị làm giả hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa thì cơ sở đăng kiểm lập biên bản thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư này và chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhập thông tin vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.