Đề xuất sửa quy định về chế độ điều dưỡng trong CAND

Theo dự thảo, thời gian điều dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an sẽ có ba mức.

Mức 1: Tối đa 10 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh một lần từ hai con trở lên; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) mà sức khỏe chưa phục hồi có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

Mức 2: Tối đa bảy ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, sinh con do phải phẫu thuật; người sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ-BNN mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động 31%-50%.

Mức 3: Tối đa năm ngày đối với các trường hợp tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BCA và người sau khi điều trị ổn định thương tật do TNLĐ-BNN mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động 15%-30%.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các trường hợp đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm, được tiếp tục nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Luật BHXH.