Đến Co.opmart, Co.opXtra đi chợ đồng giá chỉ từ 7.000 đồng 19/06/2024 15:33

Lần đầu tiên, Co.opmart, Co.opXtra tại TP.HCM tổ chức chương trình “Đi chợ đồng giá” dành cho các mặt hàng tươi sống như rau, thủy hải sản, trái cây …chỉ còn từ 7.000 đồng trở lên theo khung giờ quy định.

Chương trình “Đi chợ đồng giá” với các mặt hàng chỉ từ 7.000 đồng.

Cụ thể: Lá é, cải ngọt, rau muống nước, rau mồng tơi, nấm bào ngư trắng baby, nấm kim châm Thái Lan, củ tỏi Hải Dương: đồng giá 7.000 đồng trong khung giờ từ 17 giờ-19 giờ; từ 20 đến 26-6

Trái cây ngoại như táo Ruby Star New Zealand, táo Koru New Zealand, táo đỏ New Zealand, táo đỏ bi New Zealand; kiwi vàng/xanh New Zealand đồng giá 69.000 đồng trong khung giờ từ 17 giờ -19 giờ; từ 27-6 đến 3-7

Chương trình “Mua là tặng”, từ 8 giờ-10 giờ thứ 6, thứ 7, chủ nhật, mua hành tím tặng trứng gà, mua thịt gà tặng giò sống, mua trái cây tặng trái cây.

Chương trình “Mỗi tuần một lễ hội nhà mình vui sắm” gồm lễ hội thịt gà: từ 20 đến 24-6 giảm 10%-15% các mặt hàng thịt gà như cánh gà, ức gà, phi lê gà, đùi tỏi gà,…

Tôm thẻ lớn, nguyên liệu chè hạt sen long nhãn… giảm 15% từ 27-6 đến 3-7.