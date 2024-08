Đi chào bán súng, bị Tổ 161 Công an Đồng Nai phát hiện 15/08/2024 11:00

Ngày 15-8, Tổ tuần tra 161 Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ bàn giao Phạm Trung Hậu (27 tuổi) và Nguyễn Quốc Đại (43 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa) cho Công an phường Hóa An; bàn giao Bùi Thanh Tài (26 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) cho công an phường Bình An (TP Dĩ An) để tiếp tục điều tra hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Tổ tuần tra 161 bắt giữ các đối tượng liên quan cùng tang vật. Ảnh: CAĐN.

Trước đó, vào rạng sáng 13-8, Tổ tuần tra 161 Công an tỉnh Đồng Nai trong lúc đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường Bùi Hữu Nghĩa, đến đoạn qua phường Hóa An thì phát hiện Phạm Trung Hậu và Nguyễn Quốc Đại đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện cả 2 đều dương tính với ma túy. Sau đó, các nghi can được đưa về Công an phường Hóa An để làm việc. Tại đây 2 nghi phạm nhận đang được Bùi Thanh Tài nhờ đi chào bán súng Ru lô kèm 6 viên đạn với giá 3,5 triệu đồng cho một người chưa rõ lai lịch.

Từ lời khai của các đối tượng, tổ công tác đã phối hợp với Công an TP Dĩ An tiến hành kiểm tra phòng trọ của Tài và thu giữ khẩu súng.