79 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19-8-1945 _ 19-8-2024) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi rọi, dẫn đường cho lực lượng CAND 16/08/2024 06:00

(PLO)- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân niềm tin vào sức mạnh của chính nghĩa và chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Chiều 15-8, tại Hà Nam, Nhà xuất bản Công an nhân dân (CAND) phối hợp cùng Tỉnh ủy Hà Nam, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội thảo được truyền tới điểm cầu công an tại tất cả tỉnh, TP trên cả nước, với sự tham dự của trên 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng hội thảo.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (thứ hai từ trái); Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách bên lề hội thảo. Ảnh: PHI HÙNG

Tư tưởng và những lời huấn thị thành nền tảng lý luận cho công an

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh những tư tưởng lớn mang tính định hướng chiến lược, được đúc kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc Việt Nam và kinh nghiệm cả cuộc đời hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của Người.

Bản Di chúc cô đọng, súc tích, giản dị, dễ hiểu, hàm chứa những tư tưởng vĩ đại, lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Nhân dân Việt Nam.

55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấy rõ hơn tầm nhìn chiến lược, tư tưởng thiên tài của Người từ cách đây hơn nửa thế kỷ. “Từ đó, càng thêm quyết tâm thực hiện di nguyện của Người là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” - ông Thắng nhấn mạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trong phát biểu tại hội thảo cũng nhìn nhận lực lượng CAND luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo, giáo dục và rèn luyện. Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, những lời huấn thị quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng CAND đã trở thành nền tảng lý luận, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, dựa vào Nhân dân để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân phải luôn thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Chìa khóa giúp công tác xây dựng Đảng thành công

Tham luận tại hội thảo, PGS-TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc đánh thắng đế quốc Mỹ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, gian khổ và hy sinh nhưng xây dựng CNXH, đánh thắng giặc nghèo và lạc hậu trong hoàn cảnh hòa bình lại có những khó khăn, phức tạp riêng.

Xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc Trong thư gửi đến Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, do đó mỗi cán bộ, chiến sĩ phải ra sức học tập, rèn luyện để lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng công an phải gương mẫu đi đầu cùng với toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt phải làm sao phòng, chống những căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân luôn “tiềm ẩn” trong cơ thể Đảng. Do vậy, nếu Đảng không quan tâm xây dựng, chỉnh đốn để trong sạch, vững mạnh… thì cuộc cách mạng đó sẽ khó khăn, không thể tiến lên, thậm chí những thành quả cách mạng đã giành được cũng có thể bị mai một.

Người đã dành rất nhiều tâm huyết, trí tuệ và cả suy tư, trăn trở cho công tác xây dựng Đảng. Người nhấn mạnh đến các yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của cách mạng, đó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình; tình thương yêu đồng chí lẫn nhau; đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng, TS Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cũng cho rằng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những vấn đề cốt yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và định hướng cho sự nghiệp đổi mới đất nước sau chiến tranh, cả về chính trị, kinh tế, xã hội và con người.

Trong bức thư cuối cùng gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An vào ngày 21-7-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có Nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. “Người rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất của miền Bắc” - Thiếu tướng Bùi Quang Thanh chia sẻ.

Lực lượng công an tiếp tục thực hiện tư tưởng và di huấn của Bác

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định trọn cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người là biểu tượng, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Trải qua 55 năm thực hiện Di chúc của Người, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi hoàn cảnh, thử thách, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân…

Thượng tướng Lương Tam Quang cho hay thời gian tới, lực lượng CAND sẽ tiếp tục tập trung điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “xử lý nghiêm một người để cứu muôn người”.

Từ thực tiễn đó, lực lượng CAND luôn phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; kiên quyết, kiên trì thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’’ trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu toàn lực lượng CAND luôn phải thấm nhuần phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tận dụng tối đa thời cơ, thách thức, đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức đối với bảo vệ an ninh trật tự, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm hướng tới chào mừng 80 năm ngày thành lập CAND Việt Nam. Theo đó, toàn lực lượng CAND phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với sáu điều Bác Hồ dạy CAND, rèn cán, lập công, vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ.•