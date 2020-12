Lịch trình dày đặc của tài xế An Giang chở BN 1440

Ngày 28-12, nguồn tin của PLO cho biết Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú, tỉnh An Giang đã có báo cáo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có liên quan đến BN 1440.

Theo báo cáo, vào khoảng 01 giờ ngày 24-12, BN 1440 qua sông Bình Vi bằng xuồng. Sau đó có chiếc xe 7 chỗ BKS 67A - 15751 do MVT (30 tuổi, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) điều khiển đưa sáu người đi qua cầu C3, qua tỉnh lộ 957 về Đa Phước, qua đò Hà Bao 2, xã Đa Phước. Xe đi tiếp qua thị xã Tân Châu rồi qua đò Mương Miễu chạy về Tân Hưng tỉnh Long An. Tại đây, BN1440 và một người nữ xuống xe và xe tiếp tục đưa 04 người còn lại di TP.HCM

Khi về đến Trung tâm y tế huyện T. đón năm người chạy thẳng đến huyện Thới Lai, Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) ngủ một đêm. Đến ngày 25-12, xe về đến thị trấn An Phú, T. để xe ở nhà ông L. (cán bộ xã Vĩnh Lộc).



Ảnh minh họa ngành chức năng tổ chức đưa công dân nhập cảnh đi cách ly phòng chống COVID-19. Ảnh: HD

Tiếp đó, sáng 26-12, T. lái xe đón một số giáo viên trường Phú Hữu, Phú Hội và Phòng Giáo dục và đào tạo đi xã Vọng Thuê, huyện Thoại Sơn, trong đó có anh LQL, cán bộ tuyên giáo xã Vĩnh Lộc. Đến 21 giờ cùng ngày thì về.

Vào 27-12, T. chạy xe đến lò rèn Ông Trụ thuộc xã Phước Hưng đón ba nam, một nữ đi đám tang ở tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay Công an Sóc Trăng đang giữ, cách ly tài xế T. cùng bốn người trên xe.

Vào sáng 28-12, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc tổ chức họp Ban chấp hành và học nghị quyết có ông LQL tham gia.

Hiện, Huyện ủy, UBND huyện quyết định cách ly tại nhà tất cả các đảng viên tham gia học nghị quyết và họp Ban chấp hành xã Vĩnh Lộc.