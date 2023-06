Điểm thi THPT ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin đã sẵn sàng đón thí sinh

(PLO)- Nhiều phụ huynh vui mừng dẫn con mình đi làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Chiều 27-6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 ở 33 điểm thi, trong đó có điểm thi trường THPT Việt Đức, ở xã Ea Tiêu.

“Công tác chuẩn bị không chỉ ở điểm trường này, mà những nơi khác cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi. Chiều hôm nay, các em sẽ đến các địa điểm để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được Công an tỉnh đảm bảo theo kế hoạch", ông Phạm Đăng Khoa cho hay.

Chiều cùng ngày, PV đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Tại đây, lực lượng chức năng đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho buổi thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Bên ngoài điểm thi, lực lượng CSGT Công an huyện Cư Kuin cũng được bố trí để phân luồng giao thông cho các phương tiện do điểm thi này nằm sát Quốc lộ 27.

Chị Phạm Hồng Trưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện Đoàn Cư Kuin cho biết huyện đoàn tăng cường 17 đoàn viên thanh niên làm công tác tình nguyện hỗ trợ tại điểm thi này.

“Đội tình nguyện của chúng tôi sẽ làm các nhiệm vụ như phát sữa, nước uống, bút miễn phí; có đội xe lưu động để hỗ trợ thí sinh trong trường hợp quên các giấy tờ liên quan. Ngày mai, đoàn tình nguyện cũng phát 10 suất học bổng cho học sinh ở hai điểm thi”, chị Trung nói.

Ngồi sát dãy cây xà cừ của nhà trường để đợi cháu làm thủ tục, chị H Ướt Byă (30 tuổi, ngụ thôn Ea Khít, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin cho biết từ nhà di chuyển đến điểm thi mất khoảng 30 phút.

“Hôm nay bố cháu bận lên rẫy nên nhờ tôi chở cháu đi làm thủ tục, ngày mai mới chở con đi thi. Năm học vừa rồi, cháu gái được nhà trường đánh giá là học sinh giỏi và sẽ xét tuyển vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)”, chị H Ướt Byă tâm sự.

Tương tự, ông Tuấn (cùng ngụ xã Ea Bhốk), cũng chở con trai đi thi tại điểm trường nói trên. Ông cho hay: “Hôm 11-6 vừa rồi đã xảy ra sự việc nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Đến nay, lực lượng công an đã xác định được được nhóm đối tượng liên quan, sớm muộn chúng cũng đối diện với bản án đích đáng từ pháp luật. Trong suy nghĩ của tôi mọi việc đều đã yên ổn và đời sống của người dân đã trở lại trạng thái bình thường”.

Vừa làm xong thủ tục dự thi, em Đặng Thùy Lê cho rằng thời tiết năm nay khá oi bức, là điều kiện bất lợi cho các thí sinh dự thi. “Tâm lý của em đã sẵn sàng cho các môn thi ngày mai và ngày tới”, Đặng Thùy Lê cho hay.

Năm nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại 33 điểm trường. Riêng tại địa bàn huyện Cư Kuin có hai điểm thi ở trường THPT Việt Đức và Trường THPT Y Jút, với số lượng 929 thí sinh dự thi. Còn tại Đắk Nông, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có 7.404 thí sinh đăng ký dự thi ở 19 điểm thi, trong đó có 7.017 thí sinh giáo dục phổ thông, 367 thí sinh giáo dục thường xuyên, 20 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển sinh.

VŨ LONG