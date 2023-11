Điều chỉnh dự án đường “nắn” vào khu dân cư ở Đắk Lắk

Ngày 29-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (BQLDA) tỉnh Đắk Lắk cho biết Bộ GTVT đã đồng ý điều chỉnh tiến độ hoàn thành, tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (viết tắt là dự án đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột).

Theo đó, Bộ GTVT điều chỉnh thời gian cơ bản hoàn thành trong năm 2024, hoàn thành thủ tục đưa vào khai thác năm 2025. Tổng mức đầu tư từ hơn 1.500 tỉ đồng tăng lên hơn 1.800 tỉ đồng; trong đó, chi phí xây dựng hơn 893 tỉ đồng, còn lại là giải phóng mặt bằng,

Theo Bộ GTVT, nguyên nhân phải bổ sung vốn ngân sách địa phương để thực hiện lồng ghép nguồn vốn là do UBND tỉnh Đắk Lắk chậm thực hiện giải phóng mặt bằng dẫn đến phát sinh tăng chi phí đền bù 332 tỉ đồng.

Như PLO đã thông tin, cuối năm 2021 tỉnh Đắk Lắk khởi công dự án đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột dài gần 40 km. Dự án do BQLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án phát sinh nhiều chi phí đến bù. Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương bổ sung, điều chỉnh tăng thêm gần 332 tỉ đồng phát sinh giải phóng mặt bằng nhưng Bộ GTVT không đồng ý. Bộ GTVT đề nghị tỉnh Đắk Lắk tự cân đối ngân sách đối với chi phí phát sinh này.

Tháng 4-2023, HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết điều chuyển vốn của ba dự án khác để bổ sung nguồn vốn cho dự án này.

"Nắn" đường để dời trạm thu phí?

Tháng 10-2018, Bộ GTVT có văn bản đồng ý điều chỉnh điểm đầu dự án đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột đến một ví trí khác, cách vị trí đã được quy hoạch gần 1 km. Với cách điều chỉnh trên, điểm đầu của đường tránh đã được “nắn” vào một khu đông dân cư thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện cho trạm thu phí BOT Quang Đức trên quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Buôn Hồ di dời về đây.

Tuy nhiên, không thể di chuyển được trạm thu phí này do không được Trung ương đồng ý. Bởi nếu đặt trạm ở khu vực này các phương tiện chỉ di chuyển gần 1 km trên phần đường làm bằng hợp đồng BOT, còn lại đều đi trên đường do nhà nước đầu tư. Điều này khiến các doanh nghiệp vận tải, giới lái xe phản đối gay gắt, dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự ở địa phương.

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều sai sót, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành tại dự án đường tránh đông TP Buôn Ma Thuột. Trong đó có việc vị trí đầu tuyến (điểm đầu dự án quốc lộ 14) không đi trùng hướng tuyến theo quy hoạch đường Hồ Chí Minh đã được phê duyệt, lệch gần 1 km.

Việc điều chỉnh hướng tuyến đã đi qua khu dân cư hiện hữu, có thể làm phát sinh khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và sẽ không tận dụng được các hạng mục đã đầu tư phân kỳ giai đoạn I cho dự án.