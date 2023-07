(PLO)- Uống Coca Cola mỗi ngày có thể tác động tiêu cực đến cơ thể bạn, bao gồm tăng cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, sâu răng, tăng nguy cơ mắc bệnh tim,...

Theo Eat This, Not That, Coca Cola là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng nhất hiện nay, với hàng triệu người trên toàn thế giới tiêu thụ chúng mỗi ngày. Mặc dù một lon Coca Cola lạnh luôn mang tính biểu tượng có vẻ như là một lựa chọn đồ uống sảng khoái và thỏa mãn, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống Coca Cola và chúng có hại cho bạn không?

Trên thực tế Coca Cola được biết là chứa nhiều đường, trong khi cũng không có các chất dinh dưỡng quan trọng khác giúp cơ thể bạn phát triển, khiến nó trở thành một loại đồ uống kém lành mạnh được lựa chọn. Do đó, việc uống Coca Cola thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe ngắn hạn và dài hạn của bạn.

Bạn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Theo những phát hiện trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation, có mối tương quan giữa việc uống đồ uống có đường và việc phát triển bệnh béo phì và bệnh tiểu đường loại 2. Điều đó nói rằng, uống coca-cola có khả năng làm tăng nguy cơ phát triển các tình trạng này, đặc biệt nếu bạn uống quá nhiều Coca-Cola thường xuyên.

Bạn có thể bị đổi màu răng và sâu răng

Màu nâu có trong coca-cola có khả năng dẫn đến răng ngả màu vàng nâu, sâu về lâu dài.

Theo tạp chí International Journal of Dentistry, soda càng sẫm màu thì càng có nhiều khả năng làm ố bề mặt răng của bạn. Chưa kể, hàm lượng đường cao của nó có thể dẫn đến mòn răng và sâu răng.

Rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Uống Coca-Cola không thường xuyên là một chuyện, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng thường xuyên uống coca-cola thực sự có thể hạn chế tuổi thọ tiềm năng của bạn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine theo dõi 450.000 người châu Âu trong suốt 16 năm cho thấy, những người thường xuyên uống nước ngọt có đường và ngọt nhân tạo như Coca-Cola có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 26%.

Theo một bài xã luận của New York Times, uống một lượng lớn soda cũng "có liên quan đến nguy cơ tử vong cao do mọi nguyên nhân". Hơn nữa, kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy đặc tính kích thích viêm của nước ngọt có ga có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, tăng 20% ​​nguy cơ bị đau tim.

Tăng cân và tăng nguy cơ béo phì

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả của cuốn sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, cho biết: "Coca-cola được làm bằng đường bổ sung và nó không cung cấp bất kỳ chất xơ, protein hoặc chất béo nào tốt cho sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể góp phần tăng cân."

Với 145 calo mỗi lon, coca có hương vị nguyên bản cũng được làm ngọt bằng xi-rô ngô có hàm lượng đường fructose cao, một thành phần phổ biến được sử dụng để làm ngọt đồ uống mà một nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ có liên quan đến bệnh béo phì, theo Eat This, Not That.

Uống nước tăng lực hay nước ngọt có gas hại hơn? (PLO)- Chuyên gia dinh dưỡng Sharon Richer, New York, Mỹ cho rằng cả nước có gas và nước tăng lực đều có hại cho sức khỏe, theo HealthiNation.

NHẬT LINH