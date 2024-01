Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống sữa mỗi ngày?

Sữa luôn có mối quan hệ vô cùng phức tạp với sức khỏe nói chung. Từ việc gây ra mụn trứng cá đến tình trạng viêm nhiễm gia tăng và các vấn đề về dạ dày, sữa có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề. Tuy nhiên, chứa nhiều vitamin và canxi, đồ uống này cũng có một số lợi ích ấn tượng.

Theo các chuyên gia, sữa là thực phẩm thiết yếu trong hầu hết các hộ gia đình, được tiêu thụ theo nhiều cách khác nhau như bơ, phô mai, cháo, sữa lắc, kem hoặc sữa chua và rất quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển.

Mặc dù sữa chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi nhưng bạn phải biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu uống hàng ngày.

Uống sữa thường xuyên giúp bạn khỏe mạnh ngay cả khi đang trong hành trình giảm cân

Lợi ích của việc uống sữa mỗi ngày:

Cải thiện sức khỏe xương

Sữa được coi là nguồn protein chay tuyệt vời và cũng chứa nhiều canxi và vitamin D, đây là hai chất dinh dưỡng cần thiết để có xương chắc khỏe.

Uống sữa hàng ngày sẽ giúp đảm bảo xương và khớp của bạn trở nên chắc khỏe hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Theo các nghiên cứu được công bố trên National Center for Biotechnology Information (NCBI), tiêu thụ sữa thường xuyên giúp bạn khỏe mạnh ngay cả khi đang trong hành trình giảm cân. Nghiên cứu cho biết điều này là do sự kết hợp hài hòa của carbohydrate, protein và chất béo có trong sữa khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Trong khi carbohydrate cung cấp năng lượng và protein giúp bạn no hoàn toàn.

Bạn cũng có thể dựa vào sữa để xây dựng hoặc duy trì khối lượng cơ bắp vì thức uống này rất giàu axit amin chuỗi nhánh hoặc BCAA. Casein và whey cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa các protein xây dựng cơ bắp.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu được công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, uống sữa thường xuyên giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, thay thế việc tiêu thụ đồ uống có đường bằng sữa giúp giữ lượng đường trong máu ở mức thấp hoặc cân bằng.

Những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sữa là gì?

Theo nhiều nghiên cứu trái ngược nhau, sữa có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đồng thời làm tăng nguy cơ cho những bệnh khác.

Một nghiên cứu cho thấy uống nhiều sữa có liên quan đến việc giảm khả năng mắc bệnh ung thư ruột kết và trực tràng vì canxi có đặc tính bảo vệ hóa học. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác lại cho kết quả ngược lại - tiêu thụ nhiều sữa hơn có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt do hàm lượng canxi cao.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn không có nghĩa là ly sữa hàng ngày sẽ khiến bạn bị ung thư. Chắc chắn cần nhiều nghiên cứu hơn để làm rõ mối quan hệ của sữa với những loại bệnh chết người này, theo Times Now.

NHẬT LINH