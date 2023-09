Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống trà mỗi ngày?

(PLO)- Theo Eat This, Not That uống trà không chỉ là thư giãn mà nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe vì chất chống oxy hóa chứa trong trà.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe khi chúng ta uống trà mỗi ngày. Trà có thể giúp ích cho trái tim của bạn Theo chuyên gia dinh dưỡng, một số loại trà như trà đen, trà xanh và trà dâm bụt, có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và chúng có thể giúp hạ huyết áp, giảm mức cholesterol LDL và tăng cường chức năng tim mạch tổng thể. Cụ thể với trà đen, sẽ cung cấp cho cơ thể các hợp chất hữu ích như theaflavin và thearubigins. Nó có thể giúp giảm mức cholesterol LDL xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nó có thể cải thiện chức năng nhận thức Những người uống trà xanh có thể giúp tăng cường trí não. Bởi loại trà này có chứa L-theanine, một loại axit amin hoạt động phối hợp với caffeine để mang lại sự tăng cường năng lượng cải thiện sự tỉnh táo và chức năng nhận thức. Trà có thể giúp tiêu hóa Theo các chuyên gia có một số loại trà thảo dược như hoa cúc, bạc hà và gừng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, giúp giảm bớt các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn. Trà không chỉ có thể giúp giảm đau tiêu hóa ngay lập tức mà còn có thể giúp ích cho sức khỏe đường ruột và tiêu hóa theo thời gian. Bởi trong trà chứa tannin, một đặc tính kháng khuẩn nhẹ có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nó có thể giúp bạn thư giãn Trà hoa cúc, được làm từ hoa cúc khô, đặc biệt được sử dụng cho mục đích ngủ và thư giãn. Loại trà này được biết đến với tác dụng làm dịu do sự hiện diện của apigenin, một chất chống oxy hóa liên kết với một số thụ thể trong não của bạn, làm giảm lo lắng và thúc đẩy thư giãn. Bạn sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng thực vật hơn Theo Thư viện Y khoa Quốc gia, chất dinh dưỡng thực vật là chất dinh dưỡng phổ biến tạo ra hoạt động sinh học nhất định và hỗ trợ sức khỏe con người theo nhiều cách khác nhau. Chất dinh dưỡng thực vật là chất chống oxy hóa. Trà chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp trung hòa các gốc tự do và giảm tổn thương tế bào trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Có thể điều chỉnh sự trao đổi chất Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Y tế Hoa Kỳ cho thấy trà xanh đặc biệt có tác dụng tích cực trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất, điều này cũng liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát lượng glucose và kiểm soát cân nặng. Nghiên cứu cho thấy điều này cũng đúng với bệnh nhân tiểu đường. Có thể giảm viêm Theo một nghiên cứu từ Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế, đã rất nhiều nghiên cứu có thể chứng minh lợi ích chống viêm tích cực của việc uống trà thường xuyên. Nghiên cứu này đặc biệt xem xét trà xanh và trà đen. Điều mà các nhà nghiên cứu phát hiện ra là các đặc tính có trong trà xanh và đen có thể có tác động to lớn đến việc giảm viêm trong tế bào hồng cầu. Họ còn phát hiện ra rằng những người mắc bệnh lupus uống trà xanh hàng ngày trong 12 tuần cho thấy cơ thể họ ít bị viêm hơn. Giống như thuốc lợi tiểu Được ví như thuốc lợi tiểu là chất dinh dưỡng giúp cơ thể chúng ta loại bỏ muối và nước dưới dạng nước tiểu. Trà có đặc tính lợi tiểu thường được khuyên dùng cho những người có vấn đề về thận, tiểu đường hoặc một số vấn đề về tim. Nó có thể giúp kiểm soát cân nặng Theo Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế, một nghiên cứu kéo dài 12 tuần về việc tiêu thụ trà xanh hàng ngày ở phụ nữ cho thấy trọng lượng và mỡ quanh vùng bụng giảm đáng kể. Đồng thời, nó cũng kiểm soát quá trình trao đổi chất và hỗ trợ sản xuất lipid. Uống những loại trà này để giảm mức axit uric (PLO)- Trà gừng, trà cần tây, trà hoa dâm bụt hay trà bồ công anh là những thức uống giúp giảm mức axit uric. PHƯƠNG LÊ Theo https://www.eatthis.com/tea-benefits/