Điều Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre ở Đồng Nai về Phòng Cảnh sát cơ động

Điều chuyển 3 tổ trưởng ra khỏi lực lượng CSGT Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào tháng 8-2022, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ Thanh tra đặc biệt để phòng ngừa tiêu cực trong xử lý vi phạm hành chính, đăng ký phương tiện, tuần tra kiểm soát giữ gìn TTATGT. Qua đó, Tổ Thanh tra đặc biệt đã phát hiện ba tổ tuần tra của Trạm CSGT Suối Tre có sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự, an toàn giao thông. Vì vậy, giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm, điều chuyển khỏi lực lượng CSGT ba tổ trưởng Trạm CSGT Suối Tre và thi hành kỷ luật đối với bảy tổ viên CSGT do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý Trật tự an toàn giao thông bằng luật hạ bậc thi đua năm 2022.