Đình chỉ bếp ăn trường Ischool sau khi hàng loạt học sinh ngộ độc thực phẩm

(PLO)- Cục An toàn thực phẩm đề nghị đình chỉ tạm thời bếp ăn của trường Ischool Nha Trang sau khi xảy ra vụ ngộ độc khiến 257 em nhập viện.

Ngày 18-11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn trường Tiểu học – THCS – THPT Ischool Nha Trang (trường Ischool).

Theo đó, bếp ăn của trường Ischool Nha Trang sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân. Bếp chỉ hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường. Đồng thời, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn.

Cơ quan này đề nghị xử lý nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn giao Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc. Đồng thời tích cực điều trị sức khỏe cho các em và báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20-11.

Trước đó, trưa 17-11 Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh. Các suất ăn trên do hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (ở 25 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang) cung cấp.

Sau bữa ăn, 257 học sinh phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

HUỲNH HẢI