Định danh điện tử giúp giải quyết thủ tục 'không giấy' ở quận 1

Từ đầu tháng 4-2021, UBND quận 1 triển khai “dịch vụ định danh khách hàng điện tử” hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đăng ký thủ tục hành chính (TTHC) không giấy. Điểm nổi bật của dịch vụ này là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động trên tất cả thiết bị thông minh, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC mà không cần gặp mặt trực tiếp, tra cứu tình trạng hồ sơ bằng công cụ nhận diện khuôn mặt.

Đơn giản, nhanh chóng

Trở lại bộ phận một cửa của UBND quận 1 vào những ngày này, chúng tôi gặp anh Đỗ Hoàng Nam (30 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh) cùng mẹ đến quầy số 3 để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Thấy anh Nam loay hoay với bộ hồ sơ giấy, chị Nguyễn Lệ Thanh, cán bộ tiếp nhận, tươi cười bảo: “Hồ sơ này anh có thể làm trực tuyến ngay trên điện thoại của mình luôn đó ạ”.

Vừa nói, chị Thanh vừa hướng dẫn anh Nam truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến của quận 1, chọn lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Lập tức ứng dụng định danh điện tử hiện ra, yêu cầu người dân chụp ảnh hai mặt CMND/CCCD và ảnh khuôn mặt trước khi nhập các thông tin còn lại để hoàn tất việc đăng ký trực tuyến hồ sơ kinh doanh.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ tự động nhận diện các thông tin cá nhân trên CMND/CCCD của người dân để điền vào hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến. Vì thế anh Nam chỉ mất khoảng 5-7 phút để hoàn thiện việc đăng ký.

“Tôi không biết thủ tục đăng ký kinh doanh bây giờ lại hiện đại, nhanh chóng như thế. Tôi có chuẩn bị hồ sơ giấy, điền thông tin xong rồi, nghĩ lên sẽ nộp như cách thông thường, không ngờ được cán bộ quận chỉ cho cách làm mới tiện lợi quá” - anh Nam chia sẻ và cho biết cán bộ ở quận 1 rất nhiệt tình hướng dẫn anh thao tác trên điện thoại, thậm chí giấy hẹn cũng trực tuyến chứ không phải bằng giấy như mọi khi.

Còn anh Lê Văn Tám (35 tuổi, ngụ phường Cô Giang) đã gọi đến đường dây nóng của UBND quận 1 để được tư vấn và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Sau đó, anh thao tác để nộp hồ sơ và định danh khách hàng điện tử ngay tại nhà.

“Cái này đơn giản lắm, mọi người có thể ở nhà thực hiện. Chỉ cần chụp CMND thì hệ thống tự điền thông tin… mấy hôm nữa cũng nhận được giấy đăng ký kinh doanh qua bưu điện gửi tận nhà, rất là tiện, không phải đi lại nhiều lần” - anh Tám nói và cho biết dịch vụ này đã định dạng được anh trên hệ thống, nếu vô tình đăng ký kinh doanh lần nữa thì hệ thống sẽ báo việc anh đã đăng ký.

3 mô hình cải cách đoạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2 Năm 2021, mô hình tiếp nhận, đăng ký giải quyết hồ sơ TTHC “không giấy” trên lĩnh vực kinh tế tại UBND quận 1 đã đoạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ hai. Cùng đoạt giải thưởng này còn có mô hình rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về đăng ký hộ kinh doanh, tích hợp mã số thuế vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại UBND quận 3; hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận 6.

Khắc phục việc hồ sơ lỗi do nhập liệu sai

Trao đổi với PV, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin quận 1, cho biết việc định danh khách hàng điện tử đang được triển khai thí điểm đối với thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Đến nay, dịch vụ này đã được người dân và doanh nghiệp thừa nhận hiệu quả (16.102/16.128 ý kiến đánh giá hài lòng, đạt tỉ lệ hơn 99%).

Ông Tuấn thông tin từ những ngày đầu triển khai, bên cạnh tuyên truyền bằng các clip hướng dẫn thì quận 1 cũng tập huấn cho cán bộ, viên chức bộ phận một cửa. Sau đó, bộ phận này sẽ hướng dẫn trực tiếp tại quầy cho người dân thông qua các thiết bị thông minh. Quận cũng bố trí hai máy tính bảng để phục vụ người dân trong trường hợp không có thiết bị thông minh, có nhân viên hướng dẫn nếu người dân có nhu cầu.

Theo ông Tuấn, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính được UBND quận 1 quan tâm thực hiện từ nhiều năm qua. Từ đó đến nay, quận luôn quan tâm, tìm kiếm giải pháp công nghệ nhằm đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trực tuyến, liên thông các ngành, lĩnh vực trong giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc cung ứng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính.

Ông Tuấn cho biết việc triển khai dịch vụ định danh khách hàng điện tử đã tích hợp vào các dịch vụ công để hỗ trợ tiếp nhận TTHC không giấy trên địa bàn quận. Giải pháp này giúp bóc tách và điền sẵn các thông tin trên CMND/CCCD từ giấy tờ hành chính do người dân tải lên cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thao tác và sai sót trong quá trình điền mẫu đăng ký, giảm tỉ lệ từ chối do sai thông tin CMND/CCCD, nâng cao tỉ lệ giải quyết cấp giấy phép cho người dân.

“Hình ảnh gương mặt của người dân cũng được lưu trữ riêng tại máy chủ của quận. Việc này hỗ trợ tra cứu nhanh tình trạng giải quyết hồ sơ mà không cần nhập thông tin số biên nhận, CMND/CCCD” - ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Phạm Anh Tuấn, trước đó khi triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ không giấy, người dân vẫn phải điền thông tin hành chính theo mẫu. Do đó, vẫn còn nhiều hồ sơ đăng ký điền sai thông tin, nhất là số CMND/CCCD.

“Những trường hợp này phải trả hồ sơ do việc xác minh hồ sơ để liên thông thuế có thông tin sai lệch. Tuy nhiên, từ khi ứng dụng giải pháp định danh khách hàng điện tử đã giải quyết hoàn toàn các lỗi sai do nhập liệu, giảm hồ sơ từ chối do lỗi sai thông tin, tỉ lệ giải quyết đảm bảo 100% các hồ sơ đăng ký trực tuyến (trừ các trường hợp nợ thuế buộc phải từ chối)” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Sẽ mở rộng dịch vụ định danh khách hàng điện tử Thời gian tới quận 1 sẽ nghiên cứu phát triển mở rộng dịch vụ định danh khách hàng điện tử với khả năng nhận dạng các giấy tờ khác như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Đồng thời, nghiên cứu giải pháp kết hợp với dữ liệu dân cư mà TP.HCM đang triển khai để lưu trữ hồ sơ giao dịch hành chính của từng người dân. Người dân không cần cung cấp thêm khi dữ liệu quản lý hành chính đã tồn tại trên hệ thống khi đi giao dịch hành chính. Từ đó giúp việc sử dụng dễ dàng hơn, thông tin chính xác hơn, giúp giảm thời gian giải quyết TTHC, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân. Ông PHẠM ANH TUẤN, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin quận 1