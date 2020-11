Bão số 9: Nhiều nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn bị mất điện

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến cuối chiều 1-11, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tại Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa lớn nên gây sự cố lưới điện, thêm một số khu vực bị ngập nên phải cắt sa thải để đảm bảo an toàn cho người dân và lưới điện.



Hiện số khách hàng còn mất điện tại Nghệ An là 16.960 thuộc các khu vực huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương; 26 đường dây trung thế sự cố; 57 trạm biến áp hiện đang mất điện. Con số thiệt hại về điện tại Nghệ An chưa thể kiểm đếm do một số nơi nước chưa rút.





PC Nghệ An và PC Hà Tĩnh đã chủ động nhận lực, cơ sở vật tư hiện có, không quản ngại mưa lớn, lũ lụt có mặt ở các điểm xung yếu, nỗ lực từng phút khắc phục sự cố để cấp điện trở lại cho các hộ dân.



Tại Hà Tĩnh, số khách hàng còn mất điện là 3.214 thuộc ba xã của huyện Hương Sơn và Đức Thọ; 24 đường dây trung thế bị sự cố; 24 trạm biến áp mất điện. Con số ước thiệt hại của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) ước khoảng 920 triệu đồng.

Hiện PC Hà Tĩnh và PC Nghệ An đang bám sát tình hình mưa lũ để tổ chức kiểm tra, khôi phục lưới điện và kiểm đếm thiệt hại.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9, từ ngày 28-10, Hà Tĩnh, Nghệ An xảy ra mưa to, kèm theo gió mạnh trên diện rộng gây ngập úng và tạm thời bị gián đoạn cung cấp điện tại một số địa bàn thuộc các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh thuộc Hà Tĩnh; Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn và TP Vinh (Nghệ An).

Mưa to, gió lớn làm nhiều cây đổ đè lên đường dây hạ thế kết hợp với lũ đầu nguồn làm đổ một số cột điện trung thế. Để đảm bảo an toàn cho thiết bị và an toàn điện trong dân, PC Hà Tĩnh, Nghệ An đã chủ động sa thải một số tuyến đường dây và trạm biến áp không đảm bảo an toàn vận hành.

PC Hà Tĩnh và Nghệ An đã tập trung huy động 100% CBCNV phối hợp với lực lượng dịch vụ điện nông thôn bám sát địa bàn, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đơn vị đã khẩn trương xử lý, khắc phục cung cấp điện cho khách hàng với nguyên tắc nước rút đến đâu kiểm tra đảm bảo an toàn cấp điện đến đó.

Cán bộ, nhân viên điện lực đã túc trực bám sát hiện trường, xử lý khắc phục sự cố đến hơn 2 giờ sáng để cấp điện trở lại cho người dân. Với sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục cuốn chiếu các sự cố, mọi công tác đều được triển khai khẩn trương, chủ động, kịp thời.