Bến xe miền Đông mới hoạt động: Vẫn lo 'xe dù, bến cóc'

Sáng 22-9, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (BXMĐ) tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc di dời các tuyến xe từ BXMĐ hiện hữu về BXMĐ mới (giai đoạn 1) từ ngày 10-10.



Nhiều doanh nghiệp vận tải lo nạn "xe dù, bến cóc" khi BXMĐ mới hoạt động.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Quang, phụ trách điều hành Công ty CP vận tải tốc hành Mai Linh mong muốn: “Bến xe tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp được ghép phòng vé để giảm chi phí. Bởi trong thời gian sắp xếp di dời ra bến mới, nếu giữ lại phòng vé ở bến cũ thì đội chi phí còn nếu ủy thác cho bến thì doanh thu sụt giảm".

Về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, ông Quang cho biết, hiện tình trạng “xe dù, bến cóc” trên TP rất nhiều ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Do vậy, ông Quang đề nghị thanh tra cũng như công an tạo điều kiện hỗ trợ BXMĐ cũ và mới giải quyết vấn nạn này để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động.

Đại diện Công ty TNHH Hiệp Phước, ông Đinh Thanh Hồng cho biết, thời gian ba tháng để doanh nghiệp chuyển hẳn ra BXMĐ mới là quá ngắn.

“Chúng tôi đề nghị lãnh đạo Sở, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) có chủ trương, phương án hỗ trợ doanh nghiệp để khi di dời bến xe mới sẽ hoạt động tốt hơn”.

Trả lời những kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng Giám đốc BXMĐ cam kết sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu để giảm chi phí, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp di dời.

Ngoài ra, ông Huy cũng kiến nghị Sở GTVT tạm thời vẫn cho sử dụng một số tuyến ở bến cũ cho đến khi BXMĐ mới hoạt động ổn định.