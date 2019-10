Bị hoãn chuyến bay có phải check in lại từ đầu?

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin sau khi hành khách đã làm thủ tục check in mà có thông báo chuyến bay bị "delay", đổi số hiệu thì khách bắt buộc phải ra quầy làm thủ tục để check in lại. Có trường hợp hành khách không check in lại nên đến lúc lên máy bay không có chỗ ngồi. Khi đó, các tiếp viên hướng dẫn khách quay lại quầy checkin làm thủ tục thì hành khách sẽ phải đóng tiền trễ chuyến vì đã quá giờ lên máy bay. Trường hợp delay này được thông báo tại sân bay nên các đại lý sẽ không biết để hướng dẫn khách luôn lúc đó được.

Trao đổi với PV PLO, đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết thông thường những trường hợp hoãn giờ khởi hành hãng sẽ không đổi số hiệu chuyến bay. Chỉ trong một số trường hợp rất đặc biệt hãng mới đổi số hiệu chuyến bay. Lúc này hãng sẽ thông báo và có hướng dẫn tại sân bay để hành khách đến checkin lại tại quầy thủ tục. Ngoài ra, cũng có trường hợp giữa hãng, hành khách tiếp nhận thông tin bị sai lệch, vì vậy tại sân bay hãng vẫn luôn có nhân viên túc trực để hỗ trợ hành khách. Như vậy, không phải cứ bị delay là hành khách bắt buộc phải ra quầy làm thủ tục để check in lại như thông tin trên mạng xã hội.