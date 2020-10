Bí thư Hà Nội chỉ rõ nguyên nhân vụ dân vây bãi rác Nam Sơn

Thông báo nêu rõ, những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Sóc Sơn tiếp tục xảy ra tình trạng người dân thuộc các xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn tập trung ngăn chặn xe rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn khiến rác thải tại các quận nội thành và một số huyện ngoại thành bị ùn ứ, gây ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Để xảy ra tình trạng trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, mà trực tiếp do sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan của TP và địa phương chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt.

Ông cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục nắm chắc tình hình, phân loại đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lôi kéo, kích động, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi trục lợi cơ chế, chính sách; có biện pháp răn đe, xử lý các trường hợp vi phạm. Phối hợp với thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng thu gom rác thải ở các quận, huyện; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, nhất là các điều kiện đảm bảo của phương tiện chuyên chở.