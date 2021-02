Bình Dương: Người dân đổ xô ra ga tàu hỏa trả vé vì COVID-19

Đến chiều 1-2, rất đông người dân đã đến ga tàu hỏa Dĩ An (TP. Dĩ An, Bình Dương) trả vé không về quê ăn tết.



Rất đông người dân đến ga tàu hỏa Dĩ An trả lại vé. Ảnh: KD

Theo ghi nhận, rất đông người dân tập trung tại đây để trả vé đã mua trước đó. Mọi người lo lắng tình hình diễn biến phức tạp và theo khuyến cáo của các ngành chức năng nên đã quyết định ở lại Bình Dương ăn tết cho an toàn.

Mặc dù đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thể trả lại vé nên rất nhiều người dân đã phải bỏ về.

Vào ngày hôm qua, chị Huỳnh Thị Trang là một trong số ít người dân được trả lại vé, nhưng phải trừ mất 30% tiền mua vé.

“Tôi mua vé về Nghệ An cho hai vợ chồng (khứ hồi) hết tổng cộng hơn 7,5 triệu, khi ra trả vé tôi được trả lại hơn 5,2 triệu. Xót lắm chứ, nhưng vì dịch bệnh nên hai vợ chồng quyết định không về nữa”, chị Trang cho biết.

Đại diện Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên hôm nay rất đông người dân đến trả vé, đổi vé. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở riêng ga Dĩ An mà còn ở nhiều nhà ga khác. Do số lượng người dân đến trả vé lớn nên phía công ty chưa xử lý kịp. Trong ngày hôm nay phía công ty sẽ đưa ra phương án cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đã ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Ấp Cà Na tại xã An Bình (huyện Phú Giáo) và khu phố 5 tại phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) đang bị phong tỏa.

UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu đóng cửa toàn bộ các dịch vụ không cần thiết như karaoke, massage, quán bar, vũ trường…