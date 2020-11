Bộ Công an: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT, Cục CSGT, cho biết dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, Bộ Công an bổ sung quy định rất cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm khi được thông báo về TNGT phải tới ngay hiện trường để phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ tai nạn, đồng thời giải quyết bồi thường thiệt hại do TNGT gây ra đúng quy định.



Một điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo luật do Bộ Công an soạn thảo quy định khi giải quyết TNGT phải làm rõ nguyên nhân do con người, do cơ sở hạ tầng giao thông hay do phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc các yếu tố bất ngờ gây ra. Đây sẽ là căn cứ xác định trách nhiệm của người có liên quan trong vụ tai nạn; trách nhiệm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc quản lý nguồn nguy hiểm gây tai nạn (UBND các cấp, công an, quân đội, đơn vị bảo trì khai thác đường bộ, cơ quan, đăng kiểm…).