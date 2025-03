Dự án camera giám sát hơn 600 tỉ trên các tuyến đường ở Bình Dương giờ ra sao? 21/03/2025 12:03

(PLO)- Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương, đến ngày 30-4 phải hoàn tất các thủ tục để bắt đầu thi công dự án camera giám sát an ninh, an toàn giao thông.

Đoàn giám sát Ban pháp chế của HĐND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức giám sát tình hình và kết quả thực hiện dự án camera giám sát an ninh, an toàn giao thông; thực thi quy định giới hạn tốc độ phương tiện đường bộ và bố trí biển báo, đèn tín hiệu tại một số tuyến đường.

Đoàn giám sát tổ chức giám sát dự án lắp camera giám sát an ninh, an toàn giao thông.

“Quy về một mối” để đồng bộ

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến tiến độ thực hiện dự án camera giám sát an ninh, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng cho biết nhiều cử tri quan tâm về việc bố trí các biển báo giới hạn tốc độ trên các tuyến đường, việc bố trí biển báo đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các địa phương thực hiện dự án camera giám sát an ninh, an toàn giao thông phải đồng bộ với số camera hiện có và không được ngắt quãng.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Ban pháp chế, Trưởng đoàn giám sát, hiện nay nhiều cử tri quan tâm đến việc bố trí các biển báo, đặc biệt là các biển báo giới hạn tốc độ trên các tuyến đường.

“Người dân cho rằng một số tuyến đường rất lớn, lưu lượng giao thông ít nhưng chỉ giới hạn tốc độ 60km/h thì không hợp lý. Bên cạnh đó, việc cài đặt thời gian của đèn tín hiệu giao thông tại nhiều giao lộ cũng chưa hợp lý, đèn xanh ngắn, đèn đỏ dài…”, bà Mai nói.

Bà Mai cho biết thêm, về dự án lắp camera giám sát an ninh, an toàn giao thông hiện nay tiến độ đang chậm. Ngoài ra, tại các địa phương huyện, TP thì giao cho công an cấp huyện làm chủ đầu tư. Hiện nay, đã không tổ chức công an cấp huyện thì dự án này sẽ tiếp tục thực hiện như thế nào.

Trả lời các câu hỏi của Đoàn giám sát, Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc triển khai dự án lắp camera giám sát an ninh, an toàn giao thông hiện nay chưa thật đồng bộ thống nhất. Cấp tỉnh và các địa phương đều thực hiện riêng.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị dự án lắp camera giám sát an ninh, an toàn giao thông nên “quy về một mối”.

Như vậy sẽ không đồng bộ hệ thống để kết nối phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Dựt đề nghị dự án lắp camera giám sát an ninh, an toàn giao thông nên “quy về một mối” để chỉ đạo và thực hiện cho đồng bộ.

Một số tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một đã được lắp đặt camera phạt nguội.

Bên cạnh đó, đại tá Dựt cũng cho biết, Tỉnh ủy Bình Dương vừa có chỉ đạo phải hoàn thành các thủ tục và thi công dự án vào dịp 30-4, nhưng đến nay vẫn dự án còn gặp nhiều khó khăn vì phải trải qua rất nhiều công đoạn, liên quan đến nhiều ngành. Nhưng phía công an sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành đúng thời gian đề ra.

Dự án ở các địa phương đang tạm dừng

Đại diện lãnh đạo các huyện, TP cũng cho biết, dự án lắp camera giám sát an ninh, an toàn giao thông tại các địa phương đều giao cho công an cấp huyện làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đề xuất nghiên cứu đưa AI vào điều phối giao thông.

Tuy nhiên, từ 1-3 đã không còn tổ chức công an cấp huyện, vì thế dự án này đang bị tạm dừng. Các địa phương cũng kiến nghị giao dự án về cho một đầu mối là công an tỉnh tiếp tục thực hiện.

Về nội dung thực thi quy định giới hạn tốc độ phương tiện đường bộ và bố trí biển báo, đèn tín hiệu tại một số tuyến đường, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thời gian qua đã tiếp thu ý kiến của các địa phương, người dân để thay đổi biển báo giới hạn tốc độ cho các tuyến đường sao cho hợp lý. Tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát để thay đổi cho phù hợp.

Còn về đèn tín hiệu giao thông, đại điện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, một số tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông không ổn định. Vào giờ cao điểm thì đông, còn lại cả ngày thì rất vắng. Chính vì thế, điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu kiểu gì thì cũng không thể phù hợp.

Vị này cho biết, hiện nay TP.HCM đã áp dụng công nghệ AI vào việc kiểm soát các phương tiện tại các giao lộ. Từ đó, hệ thống sẽ tự điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu sao cho phù hợp với từng thời điểm và mật độ phương tiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Ban pháp chế, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các đơn vị khi thực hiện lắp camera giám sát an ninh, an toàn giao thông không để ngắt quãng. Đồng thời, phải đồng bộ với số camera đã lắp đặt trước đó.

Ngoài ra, các địa phương cũng nhanh chóng thực hiện lắp đặt điều chỉnh biển báo giao thông và đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ cho phù hợp, không để cử tri bức xúc.