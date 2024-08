Qua camera giám sát trên quốc lộ, Bình Thuận đã phạt nguội hơn 17.000 ô tô 13/08/2024 09:49

Ngày 13-8, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sau hơn 3 năm lắp đặt camera giám sát trên QL1A, đã có đến 117.473 ô tô vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống giám sát.

Camera đo tốc độ đa làn, giám sát ngày đêm, tự động có ghi hình trên QL1A qua tỉnh Bình Thuận.

Theo thống kê từ tháng 2-2021 đến hết tháng 6-2024, Phòng CSGT gửi thông báo 88.845 trường hợp, trong đó, có 63.224 thông báo gửi cho cơ quan đăng kiểm, Công an xã, phường, thị trấn.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính 42.564 trường hợp, trong đó: 25.321 trường hợp vi phạm lập biên bản trực tiếp; 17.243 trường hợp vi phạm bị phạt nguội.

Trong đó, có 34.953 trường hợp vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt, các trường hợp còn lại đang xử lý theo quy định; nộp ngân sách hơn 62 tỉ đồng, tước 9.782 giấy phép lái xe, 6 phù hiệu, tạm giữ 2 phương tiện.

Trung tâm giám sát.

Được biết, tháng 2-2021, Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh Bình Thuận do Cục CSGT, Bộ Công an làm chủ đầu tư đã được đưa vào khai thác, sử dụng.

Hệ thống giám sát có 43 camera đặt tại 37 vị trí, được lắp đặt các loại camera đa chức năng như: camera giám sát, xử lý vi phạm TTATGT; camera quan sát; camera đo tốc độ đa làn, giám sát ngày đêm, tự động có ghi hình; camera nhận dạng biển số; camera xử lý vi phạm tín hiệu đèn giao thông.

Dữ liệu được truyền từ Trung tâm giám sát đến máy tính bảng của các Tổ công tác CSGT đang tuần tra trên đường.

Tất cả các phương tiện di chuyển khi đi vào phạm vi quan sát của camera đều được theo dõi cho đến khi đi hết phạm vi đó. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, hệ thống sẽ tự động gửi về cho Trung tâm giám sát được đặt tại Phòng CSGT Công an tỉnh và các Đội - Trạm tuần tra kiểm soát đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường thông qua hệ thống kết nối trực tuyến.

Qua khai thác, vận hành Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ trên tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã mang lại hiệu quả cao, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường, phần đường… được phát hiện, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, Hệ thống giám sát camera trên QL1A còn hỗ trợ rất hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Cụ thể, Hệ thống camera kiểm tra chính xác lưu lượng phương tiện, phát hiện cụ thể phương tiện nghi vấn nhất là các phương tiện gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy; phương tiện của các đối tượng phạm tội, bị truy nã lẩn trốn.