Long An: 121 camera ở TP Tân An hỗ trợ phạt nguội giao thông

(PLO)- Công an TP Tân An đưa vào vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn.

Ngày 6-10, Thượng tá Nguyễn Hồng Khánh, Phó trưởng Công an TP Tân An, cho biết từ ngày 10-10, thông qua hình ảnh từ cameragiám sát, công an sẽ xử phạt các vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.



121 camera được lắp đặt 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường TP. Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Có 121 camera được lắp đặt cố định ở 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Tân An, trong đó 80 camera giám sát giao thông, 19 camera giám sát về an ninh và 22 camera quan sát chung.

Công an TP Tân An sẽ phối hợp, cung cấp thông tin vi phạm tại 4 điểm camera giám sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và quốc Lộ 62 giao PC08 Công an tỉnh Long An xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo quy định.

Hệ thống Camera giám sát giao thông trên địa bàn Tp.Tân An được vận hành, khai thác. Ảnh: HD

Toàn bộ hệ thống các camera được kết nối và truyền dữ liệu về hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu, cán bộ làm nhiệm vụ tại Trung tâm giám sát camera đặt tại UBND TP Tân An.



Lực lượng CSGT TP. Tân An giám sát giao thông tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Hệ thống camera giám sát, hệ thống tự động ghi nhận hình ảnh vi phạm, truyền về trung tâm dữ liệu các hành vi, vi phạm như sau: không chấp hành tín hiệu đèn, dừng xe, đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, các hành vi vi phạm khác….

TP Tân An là địa phương đầu tiên của Long An sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông để phát hiện, xử lý vi phạm hành chính về an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông.

121 camera cho 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Việc đưa vào sử dụng hệ thống hệ thống camera giám sát giao thông tại các vị trí trọng điểm nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông quan trọng, tạo tiền đề cho TP Tân An xây dựng thành phố thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trật tự và an toàn xã hội là mục tiêu đầu tư của dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Camera ghi lại vụ người phụ nữ sát hại cô gái bán rau ở Thủ Đức (PLO)- Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

HUỲNH DU