Long An: Nhiều học sinh đi xe máy phân khối lớn

(PLO)- Hiện rất dễ bắt gặp hình ảnh học sinh ở Long An đi xe máy trên 50 phân khối đến trường, nhiều em còn chạy xe tốc độ cao, chở ba… gây mất an toàn giao thông.

Sau khi khai giảng năm học 2023-2024, tình trạng học sinh (HS) đi xe máy trên 50 phân khối đến trường trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục tái diễn. Các ngành chức năng của tỉnh đang quyết liệt ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với vấn nạn này.

Học sinh cố tình đi xe phân khối lớn đến trường

Tại TP Tân An, từ sáng sớm cho đến giờ tan trường, ở các trường THPT Lê Quý Đôn, Tân An, Hùng Vương... dễ bắt gặp HS trong các bộ đồng phục vô tư điều khiển xe máy phân khối lớn (trên 50 cm3) đến trường. Thậm chí có những xe chở hai, chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy luồn lách, đánh võng khi ra khỏi cổng trường.

Theo ghi nhận của PV, tại Trường THPT Hùng Vương (phường 5, TP Tân An) có một điểm gửi xe máy cho các em HS ngay trước cổng trường.

Lực lượng CSGT phối hợp với các trường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Ảnh: HUỲNH DU

Đúng 11 giờ 40, khi tan học, một lượng lớn HS ùa ra lấy xe, một số HS thích thể hiện thì tăng tốc, rồ ga, lạng lách... ngay giữa đám đông vừa tan học.

Các bậc phụ huynh cần giáo dục, quản lý con em chặt chẽ, tuyệt đối không “nuông chiều”, giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi lái xe đến trường.

Em TPT (HS lớp 12 Trường THPT Hùng Vương) cho biết: “Em điều khiển xe máy dưới 50 cm3, em đi đúng làn đường, chấp hành đúng quy định của nhà trường. Tuy nhiên, có nhiều bạn điều khiển xe máy phân khối lớn và rất ẩu, có bạn thể hiện bốc đầu xe, chạy tốc độ cao, em thấy rất nguy hiểm”.

Chạy theo trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, đường Hùng Vương trong giờ tan học rất dễ bắt gặp những em trong trang phục HS điều khiển xe tay ga chạy tốc độ nhanh, có nhiều trường hợp HS nữ chạy tốc độ cao và vượt đèn đỏ.

“Có lúc tôi bận công việc, chưa kịp đưa con đi học thì con tôi lén lấy chìa khóa rồi đi học, những lúc đó tôi lo lắng lắm, có nói với con nhưng con nói không sao, trong trường cũng nhiều bạn đi, con gửi xe ở ngoài cổng trường không sao. Tôi không an tâm nên giấu chìa khóa xe, đưa đón con cho chắc ăn” - chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (ngụ phường 3, TP Tân An), có con học tại Trường THPT Hùng Vương, nói.

Phổ biến kiến thức an toàn giao thông đến tận trường

Ngay từ đầu năm học, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An và Đội CSGT các huyện, thị, TP phối hợp với các trường THPT, THCS tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh mối nguy hiểm từ việc HS điều khiển xe phân khối lớn đến HS ở các trường học.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Ảnh: HUỲNH DU

Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT công an tỉnh, cho biết: “Ngay từ đầu năm học mới, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã đến các trường học, thông tin sơ bộ tình hình an toàn giao thông, số vụ tai nạn giao thông và các lỗi vi phạm thường gặp. Trong đó, một bộ phận thanh thiếu niên trong độ tuổi HS, sinh viên và đang theo học ở các trường để xảy ra vi phạm quy định chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, chưa được cấp giấy phép lái xe, hay quá trình điều khiển xe tham gia giao thông không tuân thủ chấp hành các quy định về Luật Giao thông đường bộ dẫn đến vi phạm, thậm chí là xảy ra tai nạn đáng tiếc”.

Lực lượng CSGT phối hợp với ban giám hiệu tổ chức tuyên truyền cho HS cũng như phụ huynh chấp hành nghiêm pháp luật giao thông tại các khu vực cổng trường học theo mô hình “cổng trường an toàn”, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần giáo dục và quản lý con em chặt chẽ hơn, tuyệt đối không “nuông chiều”, giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi lái xe đến trường. Phải nêu gương trong việc chấp hành pháp luật giao thông.

Nhiều ý kiến phản ánh Sau 15 ngày khai giảng năm học mới, tổng đài 1022 của tỉnh đã có nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng HS điều khiển xe phân khối lớn. Trong đó có nhiều trường hợp trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Lãnh đạo Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đơn vị đã chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên và có biện pháp xử lý. Lực lượng CSGT Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã lập biên bản tạm giữ xe khoảng 50 trường hợp là HS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu chưa đủ điều kiện điều khiển xe phân khối lớn. Để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng trên, công an các huyện, thị, TP trên địa bàn tỉnh đang tăng cường quyết liệt, phối hợp với các trường tuyên truyền, phổ biến thông điệp “Tính mạng con người là trên hết” cho HS, đồng thời cũng kiên quyết xử lý nghiêm các HS vi phạm quy định.

HUỲNH DU