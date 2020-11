Bộ GTVT nói về sai phạm ở cao tốc 34.000 tỉ

Nhiều kiến nghị khắc phục lỗ hổng Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Công an cho rằng đến nay cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với 19 bị can liên quan ở VEC, ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công. Tuy nhiên, để kịp thời chấn chỉnh các lỗ hổng như bộ đã báo cáo Thủ tướng, bộ đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu thầu, thi công, giám sát, thanh quyết toán... của dự án. Từ đó khắc phục những sơ hở, thiếu sót, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

THANH NHẬT Sau mưa lớn, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện ổ gà, dùng tay có thể bốc lên. (ảnh chụp tháng 3-2019) Ảnh:THANH NHẬT Đặc biệt, cơ quan chức năng cần quy định ràng buộc trách nhiệm, tăng tính độc lập, giám sát chuyên môn của nhà thầu thiết kế, giám sát, thi công trong suốt quá trình triển khai thực hiện cho đến khi hoàn thành dự án.

Bộ Công an cũng kiến nghị trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cần thể chế hóa, quy định cụ thể về năng lực, tài chính, nhân sự, phương tiện máy móc, thiết bị, điều kiện tham gia dự án của nhà thầu phụ... Tránh tình trạng chia nhỏ các gói thầu, nhà thầu chính giao cho nhiều nhà thầu phụ không đủ năng lực thực hiện dẫn đến không kiểm soát được chất lượng công trình.

Đối với công tác thiết kế bản vẽ thi công và thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, Bộ Công an cho rằng cần có sự nghiên cứu, đánh giá để sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung này cho phù hợp.

“Công tác này phải trên nguyên tắc hoạt động độc lập của các đơn vị tham gia dự án nhằm tạo ra sự khách quan trong công tác thiết kế, nghiệm thu chất lượng vật liệu đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế của dự án…” - Bộ Công an nêu rõ.