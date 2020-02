Bộ Xây dựng lên tiếng về dự án của đại gia Đinh Trường Chinh

Dự án Laimian City ở quận 2 của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) nằm trong trung tâm khu đô thị An Phú - An Khánh với quy mô 13.000 căn hộ. Cuối tháng 6-2019, dự án này bị UBND quận 2 xử phạt về hành vi xây dựng không phép. Từ đó đến nay, dự án vẫn chưa có gì tiến triển vì những tranh cãi liên quan đến tính pháp lý của dự án.



Mới nhất, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM và Công ty HDTC về hướng dẫn giấy phép xây dựng (GPXD) của công trình này.

Theo đó, Bộ Xây dựng khẳng định quy định của pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ (từ năm 1998 đến nay) thì công trình thuộc dự án Laimian City đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư đều thuộc đối tượng được miễn GPXD (không yêu cầu phải cấp phép xây dựng).

Các căn cứ pháp lý Bộ Xây dựng dựa vào để khẳng định quan điểm này là Nghị định 42/2017 của Chính phủ, quy định công trình thuộc dự án Nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật thuộc đối tượng được miễn GPXD. Các căn cứ pháp lý kèm theo bao gồm Luật Xây dựng 2003, Nghị định 64/2012 của Chính phủ về cấp GPXD, Luật Xây dựng 2014 và các nghị định khác liên quan đến lĩnh vực này.



Dự án Laimian City ở quận 2, TP.HCM. Ảnh: HCT

Bộ Xây dựng cũng đề nghị HDTC rà soát, xác định công trình nào thuộc dự án đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị An Khánh - An Phú (quận 2) đã được Thủ tướng quyết định đầu tư để làm cơ sở xác định đối tượng công trình được miễn GPXD theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng tại từng thời kỳ.

Trước đó, HDTC cho biết ngày 16-11-1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg về dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị An Phú - An Khánh (quận 2). Ngày 13-8-1999, Thủ tướng ban hành Quyết định số 783/QĐ-TTg giao đất cho Công ty Phát triển kinh doanh nhà TP.HCM để đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị An Phú - An Khánh (quy mô 131 ha).

Bên cạnh đó, quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của các khu C, D, E của dự án được phê duyệt năm 2006, các cụm công trình khác cũng được khởi công vào năm 2006, 2011, 2012.

“Theo quy định của các quy định pháp luật có liên quan, dự án đã có quy hoạch 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước năm 2006, đã được khởi công trước ngày 12-7-2006, ngày 12-8-2011, ngày 12-6-2012 thì thuộc đối tượng không yêu cầu phải có GPXD. Như vậy, dự án trên thuộc đối tượng được miễn GPXD theo quy định của pháp luật về xây dựng” - bộ nêu quan điểm.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn chủ đầu tư HDTC thực hiện theo quy định của pháp luật, tham mưu đề xuất UBND TP.HCM các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.