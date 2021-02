Buýt sông, phà biển xác định “sống chung” với COVID-19

Theo ghi nhận của PV ngày 24-2, tại bến Bạch Đằng, tuyến buýt sông số 1 chỉ lác đác vài người. Chị Nguyễn Thị Anh (ngụ TP Thủ Đức) cho biết: “Bình thường tôi hay sử dụng buýt đường sông để đi làm ở quận 1. Tuy nhiên, vào những ngày có dịch COVID-19, tôi đành phải đi xe máy để đảm bảo an toàn”.

Tuyến buýt sông số 1 rất vắng khách trong thời điểm dịch COVID-19. Ảnh: ĐT

Tương tự, tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu cũng khá vắng vẻ, chỉ vài khách lên tàu.

Tuyến buýt hai tầng mui trần thuộc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn trong thời điểm dịch. Thậm chí có những xe chạy trống khách trong suốt hành trình.

Dù vắng khách là vậy nhưng các đơn vị vận tải nói trên vẫn duy trì hoạt động.

Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thường Nhật (chủ đầu tư tuyến buýt số 1), cho biết đã hơn một năm nay công ty phải sống chung với dịch COVID-19.

Cụ thể, đến nay công suất hoạt động hơn 50%, buýt đường sông chỉ hoạt động ở mức cầm chừng. Trong đó có thời điểm giãn cách xã hội, tuyến này phải ngưng chạy. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của buýt đường sông, công ty vẫn vận hành song phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Toản dự báo năm 2021 cũng sẽ giống năm 2020, mọi hoạt động vận tải hành khách và du lịch vẫn bị ảnh hưởng. Do đó, công ty phải xác định kế hoạch hoạt động, phương án phòng, chống dịch cho đến khi dập tắt được dịch.

“Mọi hoạt động du lịch chỉ có thể hoạt động bình thường, có lời sau khi có những chuyến bay thương mại được mở lại” - ông Toản khẳng định.

Ông Nguyễn Quốc Chánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Chánh (chủ đầu tư tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu), thông tin lượng hành khách đi phà biển cũng giảm mạnh so với thời điểm mới khai trương. Trong dịp tết Nguyên đán 2021, mỗi phà chỉ đạt 50% lượng khách/phà, trong khi đó phải chạy trên 75% công suất thì chủ đầu tư mới có lãi.

Theo ông Chánh, hiện công ty đã xác định phải bù lỗ để đảm bảo số chuyến như đăng ký, bởi đây là phà nên phải chạy đi chạy lại liên tục.

“Phà chỉ có thể hoạt động ổn định khi dịch COVID-19 được dập tắt. Do đó, hiện các đơn vị đầu tư phải xác định sống chung với dịch. Phải làm sao cho ngành giao thông được ổn định, dù có lỗ cũng phải duy trì để tạo thói quen đi lại cho người dân” - ông Chánh nói.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam, cũng chia sẻ dù khó khăn do dịch COVID-19 nhưng công ty vẫn duy trì hoạt động tuyến theo đúng lộ trình đăng ký, đảm bảo 31 chuyến/ngày.

Do đó, ngoài các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19, công ty đã đưa ra các kế hoạch giảm giá để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ. Ví dụ, mua vé buýt hai tầng mui trần sẽ miễn phí vé tham quan Hội trường Thống Nhất hoặc một số điểm tham quan trong hành trình di chuyển.

Ông Luân kỳ vọng dịch bệnh mau chóng được kiểm soát để các hoạt động kinh doanh được quay trở lại bình thường.