Những khó khăn của ngành giao thông Ông Trần Quang Lâm cho biết: Dịch COVID-19 đã làm giá nguyên vật liệu tăng cao đột biến, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, thực hiện các hợp đồng xây dựng. Nhà cung cấp gặp khó khăn trong việc giao nguyên vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng chậm.

Cầu Thủ Thiêm 2 chậm tiến độ do liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng. Ảnh: ĐT Nguồn vốn đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, liên kết vùng đều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương của TP đã được Quốc hội thông qua là 142.557 tỉ đồng chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu và chỉ đủ để bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 qua giai đoạn 2021-2025. Do đó, nguồn vốn không đủ cân đối để thực hiện các dự án đầu tư mới trọng điểm, cấp bách trong giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các dự án giao thông trọng điểm đã được UBND TP.HCM phê duyệt. Hiện nay, TP đã và đang ưu tiên nguồn vốn ngân sách để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát trển kinh tế. Do đó, nguồn vốn ngân sách để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của TP rất khó khăn. Sở GTVT đã tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình, thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các địa phương thực hiện còn chậm dẫn đến chậm tiến độ nhiều công trình cấp bách, trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu Long Kiểng… Bên cạnh đó, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 đã không còn hình thức hợp đồng BT. Đồng thời quy định tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư dự án; Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định hình thức hợp đồng BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường mới... nên tính khả thi của các dự án PPP không cao.