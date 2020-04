Cận cảnh cầu Chữ Y sắp hoàn thiện

Theo Ban QLDA, tại cầu Chữ Y việc nâng cấp, mở rộng cầu đã gần hoàn tất và chỉ thi công vào ban đêm. Hiện các công nhân chủ yếu làm công tác thu dọn, hoàn tất các hạng mục để bàn giao cầu Chữ Y trong tháng 4 này.





Cầu Chữ Y đã mở rộng gần hoàn thiện.



Hiện công trình không có người thi công.



Nhiều đoạn chưa thu hồi vật liệu.



Trên đường khá ít người di chuyển, song cũng có nhiều người lên cầu buôn bán.

Theo ghi nhận của PV PLO, tại cầu Chữ Y không có công nhân nào làm việc, về cơ bản việc mở rộng cầu Chữ Y đã hoàn tất.

Trên phần được mở rộng cầu có nhiều dây cáp, dây hạ tầng kỹ thuật và trụ phân luồng giao thông.



Nhiều đoạn đường còn vướng dây kỹ thuật.



Một nhánh của cầu Chữ Y cũng hoàn tất.



Quá trình mở rộng cầu Chữ Y chậm tiến độ hơn dự kiến.

Trước đó, PLO có thông tin về dự án mở rộng cầu Chữ Y đang chậm tiến độ. Nguyên nhân do cầu Chữ Y là cây cầu yếu, xây dựng từ những năm 1930-1932 nên khi tiến hành làm, thi công và khảo sát trực tiếp có một loạt thông số kỹ thuật đều không đảm bảo. Cụ thể, chất lượng bê tông nhiều hạng mục khác đều không đạt, do đó đơn vị thi công phải đưa ra các giải pháp khác để thay đổi thiết kế so với ban đầu.

“Lưu lượng xe di chuyển qua khu vực này rất đông, đơn vị thi công vừa thi công sửa chữa, vừa phải đảm bảo an toàn giao thông, phạm vi thi công chật hẹp. Đó chính là những lý do làm cho dự án mở rộng cầu Chữ Y bị chậm tiến độ so với dự kiến. Tuy nhiên, hiện nay tất cả giải pháp, đề xuất thay đổi về thiết kế đã được thông qua và đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục. Dự kiến ngày 30-12-2019 sẽ hoàn tất dự án” - Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM nhận định.

Tuy nhiên, trên thực tế phải tới tháng 4-2020 cầu Chữ Y mới được bàn giao.