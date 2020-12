Cận cảnh công an khống chế người quá khích ở sân bay Nội Bài

Đó là tình huống giả định tại buổi diễn tập khẩn nguy đối phó với tình huống gây rối trật tự công cộng ở sân bay Nội Bài, diễn ra tối 8-12.



Buổi diễn tập gồm có lực lượng Công an, Quân đội mà thành phần chủ chốt là Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài và Công an huyện Sóc Sơn với tổng số gần 400 người.



Lực lượng công an diễn tập bắt giữ người quá khích. Ảnh: N.HÀ

Với tình huống trên, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài và Công an sân bay quốc tế Nội Bài đã trấn áp, bắt giữ đối tượng quá kích, cầm đầu bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết, buổi diễn tập khẩn nguy được đơn vị tổ chức hai năm/lần nhằm nâng cao nhận thức, đánh giá tình hình, khả năng phối hợp, tổ chức chỉ huy hiệp đồng, thông tin liên lạc, hậu cần và điều hành của lực lượng hàng không, Công an, Y tế…

Điểm mới của buổi diễn tập năm này là tình huống giả định được xây dựng bám sát tình hình an ninh, chính trị - xã hội. Chẳng hạn như tình huống hành khách mâu thuẫn, đánh nhau, chậm giờ làm thủ tục bị hãng hàng không cắt lại; Tình trạng mâu thuẫn, mất trật tự gia tăng, nhiều hành khách quay phim, chụp ảnh, đăng tải trên mạng xã hội…

“Buổi diễn tập diễn ra theo đúng kịch bản, góp phần nâng cao khả năng phối hợp xử lý giữa các đơn vị, lực lượng khi có tình huống tương tự xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách cũng như giữ vững tình hình an ninh trật tự tại Nội Bài”- lãnh đạo sân bay Nội Bài cho hay.

Hình ảnh buổi diễn tập ở sân bay Nội Bài:



Công an ngăn chặn xô xát tại sân bay. Ảnh: N.HÀ



Tăng cường lực lượng công an đến hiện trường. Ảnh: N.HÀ



Sơ cứu người bị thương sau vụ khi xô xát. Ảnh: N.HÀ



Công an bắt giữ đối tượng quá khích. Ảnh: N.HÀ