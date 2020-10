Cần Thơ thông tin về 6 dự án cầu, đường trọng điểm

Chiều 6-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 9 với các sở, ngành và quận, huyện đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 9 và chín tháng đầu năm.



Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc BQL dự án ODA TP Cần Thơ thông tin về sáu dự án trọng điểm của TP tại cuộc họp chiều 6-10. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp này, ông Đoàn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án ODA TP Cần Thơ thông tin về sáu công trình trọng điểm, trong đó có hai công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2020.

Cụ thể, cầu Quang Trung khởi công 23-11-2017, sẽ hoàn thành 31-12-2020. Tiến độ thực hiện đến nay đạt khoảng 82%. BQL dự án ODA đã họp thường xuyên và yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm mũi thi công, nhất là đường dẫn phía quận Ninh Kiều, tập trung huy động trang thiết bị, vật tư, nhân lực để triển khai thi công.

“BQL dự án xin hứa, với tiến độ hiện nay thì đến 31-12-2020 sẽ đảm bảo hoàn thành và sẽ thông xe kỹ thuật” – ông Tâm cho hay.

Hai là, công trình kè sông Cần Thơ từ Bến phà Xóm Chài đến cầu Cái Răng (chợ An Bình). Trên tuyến này có ba gói thầu đã khởi công vào các tháng 9, 12-2019 và tháng 8-2020, thời gian hoàn thành theo hợp đồng lần lượt là các tháng 5, 8-2021 và tháng 8-2022.

Hiện nay, nhà thầu triển khai thi công sản xuất và đóng cọc đại trà, đổ bê tông bệ móng, thân tường kè… BQL dự án đã yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm mũi thi công, tập trung huy động trang thiết bị, vật tư, nhân lực để triển khai thi công. Công trình kè đang thực hiện tiến độ theo hợp đồng.



Công trình đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 đoạn đầu tiên. Ảnh chụp chiều 6-10. Ảnh: NHẪN NAM

Ba là công trình đường Trần Hoàng Na (từ đường Nguyễn Văn Cừ tới cầu Trần Hoàng Na), khởi công ngày 5-1-2017, thời gian hoàn thành vào ngày 30-10-2020. Tuy nhiên theo ông Tâm tháng 10 này sẽ không hoàn thành mà khả năng gói thầu này hoàn thành vào cuối năm 2020.

Theo đó, tiến độ thực hiện gói thầu đạt 70% khối lượng hợp đồng. Gói thầu triển khai thi công chậm so với hợp đồng do nhiều nguyên nhân. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng không liên tục. Công tác di dời hạ tầng ngầm, nổi gặp khó khăn. Hệ thống điện trung hạ thế hiện hữu, hệ thống cấp nước, cáp viễn thông phức tạp… Bên cạnh đó, nguyên nhân lớn nhất là năng lực nhà thầu thi công không đáp ứng do nhà thầu chưa chủ động lập kế hoạch triển khai thi công, tập trung nhân lực, thiết bị và tài chính đáp ứng nhu cầu tiến độ thi công.

“Theo đánh giá hiện nay trên công trường, khả năng tháng 10 này không hoàn thành nhưng tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành. Riêng ba hộ chưa giao mặt bằng trên tuyến này thì thực ra ba hộ này đã ký biên bản bàn giao. Tuy nhiên khi triển khai thi công thì ba hộ này cản trở thi công. Về vấn đề này, BQL dự án đã phối hợp và mới đây nhất ngày 2-10, Ban đã có văn bản gửi UBND quận Ninh Kiều để hỗ trợ BQL dự án cũng như hỗ trợ đơn vị thi công để làm sao thực hiện được việc thi công qua ba hộ này, đảm bảo trong năm nay hoàn thành công trình và thông tuyến” – ông Tâm thông tin thêm.

Bốn là công trình cầu Trần Hoàng Na vừa khởi công ngày 18-9-2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2023. Hiện nay nhà thầu đã nhận mặt bằng, đang hoàn thiện và trình các thủ tục đầu vào để triển khai thi công đại trà.

Năm là công trình đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918. Công trình có hai gói thầu đã khởi công vào các tháng 7 và 9-2018, thời gian hoàn thành dự kiến vào các ngày 30-6 và 30-9-2021.

Tiến độ thực hiện đạt bình quân 32% khối lượng hợp đồng. Hiện nay, nhà thầu thi công hoàn thành cơ bản hệ thống ngầm cho 600 m đầu tuyến, thảm nhựa mặt đường, hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu bằng bơm hút chân không, đang thi công hệ thống thoát nước dọc, đúc thân và cổ hố ga…



Quang cảnh cuộc họp UBND TP thường kỳ tháng 9 trực tuyến với các quận, huyện chiều 6-10. Ảnh: NHẪN NAM

Sáu là công trình Khu tái định cư An Bình (28,3 ha, dự kiến được 986 nền). Ngày khởi công 12-3-2020, hoàn thành 11-3-2021. Tiến độ thực hiện đến nay thi công hoàn chỉnh hạ tầng khoảng 6 ha (được 280 nền, BQL dự án đang phối hợp với UBND quận Ninh Kiều để cho người dân bốc thăm nhận nền đợt 1). Kế hoạch trong năm 2020 thi công hoàn chỉnh hạ tầng 20 ha (được khoảng 700 nền để phục vụ tái định cư dự án).

Sau khi nghe ông Tâm báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng yêu cầu BQL dự án ODA lưu ý ba dự án.

Cụ thể, ông Dũng cho biết, đơn nguyên cầu Quang Trung – đây là dự án rất quan trọng vì hiện nay giờ cao điểm bị tắc về giao thông. Do đó, vấn đề giao thông rất bức xúc với cầu này.

Từ đó, ông Dũng đề nghị BQL dự án ODA tập trung làm việc với các đơn vị thi công, kiểm tra chặt chẽ hàng tuần về tiến độ, bất cứ giá nào cũng phải đưa vào sử dụng cuối năm 2020 này. Việc này có cơ sở thực hiện vì điều kiện thi công và phương tiện máy móc các chủ đầu tư tập trung rồi…

“Do đó các đồng chí hết sức quan tâm cây cầu này” – ông Dũng nói.

Hai là đường Trần Hoàng Na – đường nằm trong nội ô quận Ninh Kiều cũng rất bức xúc cho nên cũng phải tập trung kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ để làm sao cuối năm nay cũng phải thông xe dự án này.

Ba là đường song hành của đường dẫn cầu Cần Thơ. Ông Dũng cho rằng dự án làm sắp xong mà không báo cáo, chỉ còn đấu nối vào đường Quang Trung nữa thôi, nên “tôi đề nghị cuối tháng 10 hoặc tháng 11 đưa dự án đường song hành vào khai thác sử dụng”.