Chủ tịch TKV kiểm tra sản xuất hầm lò Than Dương Huy

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn và đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường đào lò tại mức -100 của Phân xưởng Đào lò 2 - Công ty Than Dương Huy. Đây là phân xưởng có nhiệm vụ đào lò xây dựng cơ bản và chuẩn bị sản xuất, đang thi công đào lò XV.N5-100 khu Nam.

Ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV phát biểu tại cuộc làm việc với Công ty Than Dương Huy.



Ông Lê Minh Chuẩn đã trao đổi với cán bộ, công nhân phân xưởng về kỹ thuật đào lò, kinh nghiệm trong công tác đào, chống lò và chia sẻ những khó khăn trong sản xuất. Chủ tịch Lê Minh Chuẩn đề nghị đơn vị cần thực hiện nghiêm kỹ thuật cơ bản, quy trình sản xuất, biện pháp an toàn, sản xuất đạt năng suất, hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Ông Lê Minh Chuẩn (phải) trao quà cho cán bộ công nhân hầm lò của Than Dương Huy.



Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Than Dương Huy cho biết, kế hoạch năm 2020, Công ty sản xuất 2,2 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò 1,9 triệu tấn, than lộ thiên 200.000 tấn. Tính đến nay, công ty đã thực hiện hoàn thành trên 95% kế hoạch sản xuất, kinh doanh; lương bình quân của công ty đạt gần 16 triệu đồng/người/tháng, riêng lương bình quân của thợ lò đạt trên 20 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, công ty đã tích cực chuẩn bị tài nguyên, áp dụng một số công nghệ mới, đưa các thiết bị cơ giới vào trong đào lò như xe khoan, máy xúc thủy lực để tăng tốc độ đào lò đá; chú trọng quản lý kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp;… Công ty đã nghiêm túc, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Chuẩn ghi nhận những nỗ lực của công nhân, cán bộ và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của Than Dương Huy. Người đứng đầu TKV đánh giá công tác điều hành sản xuất, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường của Than Dương Huy có chuyển biến và thực hiện tốt hơn.

Dự kiến đến ngày 20-12, Than Dương Huy sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh danh năm 2020.



Ông Chuẩn yêu cầu lãnh đạo công ty tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, giữ vững an toàn, quản lý tài nguyên, chuẩn bị diện sản xuất, tăng sản lượng cho kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo. Thời gian tới, công ty cần rà soát lại tổng thể từ cơ sở hạ tầng, mặt bằng đến hầm lò; vừa duy trì sản xuất, vừa cải tạo theo hướng mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại và công suất cao đi đôi với việc đầu tư đổi mới công nghệ, tăng tỉ lệ than cơ giới hóa, tăng tỉ lệ thu hồi than và tiết kiệm tài nguyên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đề nghị công ty tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; tăng cường dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; giữ mối quan hệ tốt với địa phương, các cơ quan, các thành phần kinh tế khác trong công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ.

Ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, Than Dương Huy là đơn vị có điều kiện về tài nguyên, khả năng tăng sản lượng. Do vậy, công ty cần sắp xếp lại sản xuất lộ thiên, tập trung cho sản xuất hầm lò. Đặc biệt, công ty cần đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa để phát huy tiềm năng, tạo đột phá vào chiến lược, quy hoạch hạ tầng, công nghệ, quản trị doanh nghiệp.