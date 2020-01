Đã phát hiện 20 vụ vật thể lạ ở sân bay

Ngày 10-1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Tại hội nghị, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết năm 2019, ngành hàng không Việt Nam duy trì 23 năm liên tiếp không xảy ra tai nạn có thiệt hại về người, đảm bảo hoạt động bay của toàn ngành được duy trì mức độ an toàn bền vững.



Gần đây có hai máy bay khi hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc và Tân Sơn Nhất bị móp mũi che radar thời tiết nhưng không có biểu hiện va đập của chim trời. Ảnh: ACV

Tuy nhiên, các sự cố, vụ việc liên quan đến phương tiện bay không người lái xâm nhập khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng vật thể lạ xuất hiện trong khu bay có xu hướng gia tăng, đe dọa trực tiếp đến công tác khai thác và đảm bảo an toàn bay.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 11-2019, cả nước xảy ra 120 vụ máy bay bị sự cố về lốp, 20 vụ phát hiện vật thể lạ trên khu bay. Ngoài ra, có chín vụ việc liên quan đến máy bay không người lái và phương tiện siêu nhẹ tại khu vực sân bay.

“Đáng chú ý, sự cố chuyến bay VN173 (hãng Vietnam Airlines) va chạm phương tiện bay không người lái trong quá trình tiếp cận hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Sự cố khiến máy bay bị trầy sơn. Tuy nhiên, nếu phương tiện này va chạm vào động cơ máy bay, đặc biệt trong giai đoạn cất và hạ cánh sẽ gây tai nạn thảm khốc…” - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá.

Trên biển Đông, ông Lê Anh Tuấn cho biết trong năm 2019 có 708 sự vụ liên quan đến các máy bay, mục tiêu lạ và máy bay không kiểm soát trên khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Vấn đề này đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý vùng trời, đảm bảo an ninh quốc phòng…

Bàn về công tác trên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận hiện hiệu quả phát hiện cảnh báo, ngăn chặn đối tượng xâm nhập trái phép vào khu vực sân bay chưa cao và cũng chưa có giải pháp hiệu quả đối với các tin nhắn thất thiệt, đe dọa an ninh hàng không.

Hiện nay trên thế giới, một số tổ chức khủng bố thực hiện phương thức nhắn tin đe dọa khủng bố khiến cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa, gây thiệt hại lớn về kinh tế, hoang mang lo sợ trong xã hội. “Ở Việt Nam, năm 2019 ghi nhận một trường hợp nhắn tin đe dọa, tuy nhiên chưa gây thiệt hại…” - lãnh đạo Cục Hàng không thông tin.

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật chương trình an toàn hàng không quốc gia lĩnh vực hàng không dân dụng đáp ứng yêu cầu của ICAO và thực tiễn hoạt động hàng không tại Việt Nam. Đồng thời, đẩy nhanh các giải pháp áp dụng quy trình, công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý an toàn.

"Bên cạnh đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp khẩn trương cải tạo, nâng cấp đường cất/hạ cánh sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đang xuống cấp…” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Về kiểm soát phương tiện không người lái, phó thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để ngăn chặn hiệu quả vi phạm về máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Trong đó, nghiên cứu để đưa vào xử lý ở mức cao (xử lý hình sự) đối với các vi phạm của loại hình này.