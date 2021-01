Đồng Nai có thêm 2 khu công nghiệp hơn 600 ha

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai bổ sung 2 khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Phước An với diện tích 330 ha, nằm trên địa bàn xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) và Khu công nghiệp Phước Bình 2 rộng 299 ha tại 2 xã Phước Bình và Tân Hiệp (huyện Long Thành).

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan; xác định rõ ranh giới của khu đất xây dựng khu hậu cần cảng Phước An còn lại và khu cảng Phước An để tiếp tục thực hiện Dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện của nhà đầu tư nước ngoài với các cơ quan của Chính phủ.

Dự kiến thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ trình HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Khu công nghiệp Phước An và Khu công nghiệp Phước Bình 2 vào tiêu chí sử dụng đất khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt.

Như vậy tính cả 2 khu công nghiệp vừa được Chính phủ chấp thuận bổ xung thì đến nay trên địa bàn tỉnh có 35 KCN, trong đó có 32 KCN đã hoàn thành hạ tầng đang hoạt động và 1 KCN đang trong giai đoạn xây dựng.