EVNGENCO1: Nhiệt điện đủ than mùa khô

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết trong tháng 4-2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu phụ tải tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch.



Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được là 3,2 tỉ kWh, đạt 93% kế hoạch tháng. Sản lượng điện sản xuất quý I-2020 của EVNGENCO1 vượt kế hoạch được giao, bằng 103,2% kế hoạch quý I và đạt 26% kế hoạch năm. Lũy kế bốn tháng đầu năm 2020, tổng công ty sản xuất được 13,2 tỉ kWh, tương đương 65% kế hoạch sáu tháng và đạt 35% kế hoạch năm.

Các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Bên cạnh đó, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã cải thiện đáng kể giúp các nhà máy thủy điện nâng cao sản lượng điện sản xuất trong tháng.

Công tác đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất đã có dấu hiệu khởi sắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vận hành và nâng cao tồn kho tại các nhà máy. Đến nay, tại các nhà máy sử dụng than nội địa, khối lượng than tồn kho đều ở mức an toàn cho vận hành. Tại các nhà máy sử dụng than nhập khẩu, khối lượng than tồn kho đảm bảo nhu cầu vận hành cho đến hết giai đoạn mùa khô năm 2020.

EVNGENCO1 tiếp tục đảm bảo cung ứng đủ than vận hành các nhà máy nhiệt điện. Ảnh: EVN

Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 4-2020 đạt trên 296 tỉ đồng. Lũy kế bốn tháng, giá trị khối lượng ước thực hiện và giá trị giải ngân lần lượt là hơn 3.838 tỉ đồng (tương đương 37,6% kế hoạch năm) và 3.522 tỉ đồng (tương đương 34,7% kế hoạch năm).

Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, giá trị đầu tư xây dựng tháng 4 là hơn 69,5 tỉ đồng. Lũy kế bốn tháng đầu năm 2020, giá trị thực hiện của dự án đạt trên 311 tỉ đồng (tương đương 9,9% kế hoạch năm); giá trị giải ngân ước đạt trên 209,6 tỉ đồng (tương đương 6,7% kế hoạch năm).

Tình hình thực hiện triển khai các dự án đầu tư xây dựng tháng 4-2020 đã có nhiều tiến triển. Đặc biệt, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã hoàn thành chạy tin cậy vào ngày 12-4-2020, hoàn thành thử nghiệm các thông số bảo hành vào 12 giờ ngày 29-4-2020. Các dự án khác phần lớn sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, EVNGENCO1 đã khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục để thực hiện dự án.

Về công tác cổ phần hóa (CPH) công ty mẹ, EVNGENCO1 đang nỗ lực triển khai kế hoạch với một loạt các nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện đúng tiến độ. Hiện nay, dự toán cổ phần hóa, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn CPH đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Trong tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1 sẽ là nỗ lực hoàn thành sản lượng được giao 3,59 tỉ kWh, trong đó sản lượng của dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 433 triệu kWh; vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy thủy điện đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn; hoàn thành tiếp nhận và quản lý vận hành tổ máy Duyên Hải 3 mở rộng

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, EVNGENCO1 tiếp tục đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện (nội địa và nhập khẩu), bao gồm cả nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải đạt 35.000-37.000 tấn/ngày, nâng tồn kho dự phòng tại các nhà máy đạt tồn kho tối thiểu theo định mức đã được phê duyệt.

Về ĐTXD, EVNGENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến, dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng sẽ hoàn thành cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm thời (PAC) và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vận hành thương mại. Đối với dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng, mục tiêu là đẩy nhanh thi công đường hầm dẫn nước bằng khoan nổ, đảm bảo đạt 75 m/tháng và hoàn thành tháo dỡ máy đào hầm TBM trước 5-5-2020. Các dự án khác sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các hạng mục.

Trong tháng 5, EVNGENCO1 cũng sẽ tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa; thoái vốn tại các công ty cổ phần để lành mạnh hóa tài chính và triển khai các công việc liên quan theo quy định.