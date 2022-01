Ngày 11-1, ông Xà Dương Thắng, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, Huyện ủy đã nghe báo cáo tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại núi Hai thuộc xã Sông Lũy và đã chỉ đạo xử lý.

Cả một vùng chân đồi rộng lớn bị đào bới

Ghi nhận của PV tại hiện trường, cả một vùng chân đồi rộng lớn bị đào bới nham nhở, có nơi sâu tới chục mét, vách đất dựng đứng. Căn cứ từ dấu vết bánh xích của xe máy múc để lại, khu vực này chỉ mới vừa khai thác. Khu vực khai thác kéo dài khoảng hơn nửa cây số, chiều rộng có nơi lên đến hơn 100 m và nhiều đoạn có hố sâu đến hơn 12 m, diện tích đào bới không dưới 5 ha.

Bên cạnh đó, dấu vết của lán trại và là nơi làm bãi tập kết cơ giới cũng vẫn còn. Đi sâu thêm, chúng tôi còn phát hiện một máy xúc bánh xích lớn giấu trong rừng bạch đàn cách hiện trường khai thác chỉ hơn 100 m.

Đặc biệt những người khai thác trái phép tài nguyên quốc gia còn thi công cả một con lộ đất lớn từ hiện trường dẫn đến công trường thi công đường cao tốc Bắc - Nam.



Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: PN

T. người dẫn đường cho biết khối lượng khoáng sản dăm sạn tại chân đồi này đã bị lấy đi không dưới 100 ngàn m3. “Khu vực này đã bị đào bới, khai thác trái phép công khai nhiều tháng rồi nhưng chính quyền kiểm tra xong thì đâu lại vào đó”- T bức xúc nói.

Dùng chân chà nền con lộ đắp đất, T. chỉ tay vào hiện trường khai thác khoáng sản trái phép rồi nói như đinh đóng cột: “Họ đã múc đất đá từ chân núi để đắp con lộ này nhằm vận chuyển khoáng sản thuận lợi mà chính quyền không hề hay biết là điều quá lạ”!





Con lộ đất dài gần 1 km từ hiện trường khai thác đến công trường thi công cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: PN

Quả thật để khai thác số lượng đất đá nói trên và đắp cả một con lộ dài gần 1 km, chắc chắn những người khai thác trái phép đã huy động số lượng cơ giới tham gia cực lớn và hoạt động thời gian rất dài. Thế nhưng không hiểu vì sao địa điểm khai thác tài nguyên trái phép này lại tồn tại, hoạt động gần như công khai.

Đề nghị xác minh, xử lý

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 22-10-2021, Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình Thuận đã ký văn bản gởi Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đề nghị chỉ đạo xác minh, xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực này.

Văn bản trên cho biết, chỉ trong 2 ngày 21 và 22-10-2021, các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận đã phát hiện 4 vị trí khai thác khoáng sản trái phép tại núi Mục và núi Hai thuộc xã Sông Bình và Sông Lũy. Công an tỉnh đã mời tổ liên ngành của UBND huyện Bắc Bình đến hiện trường để tiếp nhận, kiểm tra, xử lý. Công an Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

Ngoài ra phải tổ chức thanh tra, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không kiểm tra, xử lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.



Xe múc giấu trong rừng bạch đàn cạnh điểm khai thác. Ảnh: PN

Ngày 3-11-2021, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, sau đó 1 ngày UBND huyện Bắc Bình có văn bản chỉ đạo chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã liên quan kiểm tra xử lý vi phạm theo đề nghị của Công an tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên 4 ngày sau (8-11-2021), UBND xã Sông Lũy tiếp tục kiểm tra tại khu vực khai thác trái phép trên thì phát hiện nơi đây vẫn tiếp tục diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản. Tại thời điểm kiểm tra, diện tích khai thác đã rộng ra, sâu hơn so với đợt kiểm tra có mặt Bí thư và Chủ tịch huyện.



Khu vực núi Hai, nơi khai thác trái phép khoáng sản nhiều tháng qua. Ảnh: PN

Biên bản kiểm tra của UBND xã Sông Lũy nêu: “So với thời điểm kiểm tra ngày 3-11-2021 (có Bí thư và Chủ tịch huyện) diện tích được mở rộng ra rất nhiều. Thời gian hoạt động khai thác trái phép tại khu vực diễn ra cả ngày lẫn đêm hoạt động thường xuyên và liên tục... nguồn vật liệu khai thác tại khu vực này chủ yếu bán cho các nhà thầu để phục vụ nền đường cho dự án cao tốc đi qua địa bàn xã Sông Lũy”.

Với địa điểm khai thác khoáng sản trái phép cả trăm ngàn khối; chính quyền càng kiểm tra thì thật ngạc nhiên diện tích bị tác động lại lớn hơn nhưng từ trước tới nay, chính quyền địa phương chỉ xử phạt… 800 ngàn đồng.

Cụ thể, ngày 9-11-2021 sau khi bắt quả tang 2 xe ben tại hiện trường, UBND xã Sông Lũy đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính mỗi xe... 400 ngàn đồng về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp nhưng lại bỏ qua, không xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Một cán bộ Sở TN&MT Bình Thuận cho rằng, việc xử lý nêu trên là không đúng. Do đó, đã dẫn đến hoạt động khai thác trái phép tại khu vực này ngày một mở rộng, rầm rộ hơn và quy mô khai thác trái phép rất lớn nên đã có dấu hiệu vi phạm về khai thác tài nguyên rất nghiêm trọng.

Chiều 12-1, ông Mai Văn Vụ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết đang triển khai các lực lượng để bắt quả tang bằng được nhóm khai thác khoáng sản trái phép tại núi Hai . “Do những người khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực này thường làm vào ban đêm nên việc bắt quả tang vô cùng khó khăn nhưng huyện quyết tâm sẽ triệt phá điểm khai thác khoáng sản này”, ông Vụ nói.

PLO sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.