5 năm chưa điều chỉnh xong lộ trình một tuyến xe buýt

Năm 2013, Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch xe buýt giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tại quy hoạch này, Đà Nẵng chủ trương điều chỉnh lộ trình năm tuyến xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam ra khỏi nội thành TP.



Hoàn thiện mạng lưới buýt nội thành

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Sở GTVT TP Đà Nẵng, cho biết theo quy hoạch, các xe buýt từ Quảng Nam sẽ chỉ chuyển khách đến ngoại thành Đà Nẵng và xe buýt nội thành của Đà Nẵng vận chuyển hành khách vào trung tâm TP.

Theo đó, các điểm đầu cuối ngoại thành Đà Nẵng đã được quy hoạch cụ thể như Bến xe phía Nam, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang hay Trường CĐ Việt-Hàn. Phương án này được cho là tránh xung đột giữa các tuyến, giúp vận tải buýt liên hoàn, đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy hoạch hệ thống giao thông công cộng trong tương lai của Đà Nẵng.

Theo ông Cường, dự kiến giữa năm 2020, kế hoạch trên bắt đầu triển khai. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Sở GTVT hai địa phương chưa thể gặp nhau để thống nhất.

“Các kết quả khảo sát, lấy ý kiến đều cho thấy người dân rất ủng hộ phương án này. Đà Nẵng đã phủ sóng đến 12 tuyến buýt nội thành, hoạt động theo phương thức trợ giá với hàng trăm phương tiện mới, hiện đại, phục vụ chuyên nghiệp” - ông Cường nói.

Ông Cường khẳng định việc điều chuyển lộ trình như trên là theo quy hoạch từ lâu chứ Đà Nẵng không hề có tư tưởng bảo hộ xe buýt nội thành. Nhưng cái vướng lớn nhất là tình cảm giữa hai địa phương, còn hạ tầng thì Đà Nẵng đã đầu tư hoàn thiện.



Xe buýt liên tỉnh liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng cũ kỹ, xuống cấp. Ảnh: TẤN VIỆT

Xe buýt xuống cấp



Theo ghi nhận của PV, hầu hết xe buýt các tuyến xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam đều đã cũ kỹ. Hệ thống máy lạnh, nội thất trong xe xuống cấp, xe có mùi và khá nóng bức. Các xe được sản xuất từ năm 2003 đến 2013. Mặc dù vậy, lượng khách đi trên năm tuyến buýt này rất lớn, bình quân hơn 8.000 lượt khách/ngày.

Thường đi xe buýt Đà Nẵng - Hội An để thăm cháu, ông Nguyễn Quang (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho hay các xe ông đi nhiều năm nay không thay đổi. Những ngày cuối tuần, xe đông khách, chật chội.

“Dù sao tuyến xe buýt này cũng phù hợp cho người già như tôi, vì không biết và cũng không đủ tiền đi các loại xe khác. Mấy xe này sửa sang lại hoặc đổi xe mới thì tốt ngay thôi. Nếu Đà Nẵng muốn đẩy mấy xe này ra ngoại thành thì nên cân nhắc kỹ hành khách là người già, người tàn tật, trẻ nhỏ làm sao cho thuận tiện” - ông Quang nói.

Chờ quyết định của cấp trên Chúng tôi kiên quyết bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp vận tải xe buýt, quyền lợi người lao động. Chúng tôi đã có nhiều cuộc làm việc với Sở GTVT TP Đà Nẵng từ năm 2016 đến nay đều không có kết quả. Chúng tôi không làm việc nữa vì không thể thống nhất phương án của Đà Nẵng. Lãnh đạo tỉnh cũng đã đối thoại với doanh nghiệp và cho biết sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến. Cấp trên quyết sao thì chúng tôi chấp hành. Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Ông Hoàng Văn Thùy, Chủ nhiệm HTX Thủy bộ du lịch Hội An (kinh doanh tuyến buýt Đà Nẵng - Hội An), thừa nhận sự xuống cấp của hệ thống xe buýt này. Tuy nhiên, theo ông Thùy, chủ trương đưa năm tuyến buýt ra nội thành Đà Nẵng khiến các doanh nghiệp, người lao động lo lắng, bất an dẫn đến chểnh mảng trong phục vụ.

“Từ cuối năm 2017, chúng tôi đã làm cam kết với tỉnh là sẽ thay mới toàn bộ hệ thống xe buýt, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người lao động. Nhưng giờ tương lai vẫn chưa xác định nên doanh nghiệp không thể chi tiền được” - ông Thùy nói.

Cũng theo ông Thùy, cái khó là liên quan đến cả hai địa phương. Đây là những tuyến buýt lâu đời, gắn với giao thương, đi lại giữa hai tỉnh, TP. Lãnh đạo hai địa phương phải đặt quyền lợi của hơn 300 lao động lên hàng đầu khi bàn thảo với nhau.

Trước đó, vào cuối năm 2019, lãnh đạo năm tuyến buýt đứng đơn kêu cứu gửi Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên lộ trình hiện tại nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động. Từ đó đến nay, các doanh nghiệp chưa nhận được phản hồi. Riêng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có văn bản gửi Sở GTVT TP Đà Nẵng đề nghị giữ nguyên lộ trình năm tuyến xe buýt này.