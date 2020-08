Bến xe Miền Đông mới tiếp tục hoãn thời gian hoạt động

Vừa qua, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco), đơn vị chủ đầu tư Bến xe Miền Đồng (BXMĐ) mới có văn bản báo cáo đến UBND TP.HCM về việc hoạt động của BXMĐ mới.

Cụ thể, Samco báo cáo UBND TP tạm hoãn đưa BXMĐ mới vào hoạt động giai đoạn 1 (theo kế hoạch là ngày 15-8) cho đến khi Thủ tướng Chính phủ và UBND TP có chỉ đạo mới sau khi tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam được kiểm soát và không còn ca lây nhiễm tại cộng đồng.



Giao thông xung quanh BXMĐ mới đã hoàn thiện. Ảnh: TN

Trong thời gian này, Samco sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT đối với phần đất tại dự án BXMĐ mới. Đồng thời, phối hợp với Sở GTVT trong việc tổ chức sắp xếp, điều chuyển (giai đoạn 1) các tuyến vận tải hành khách cố định tại BXMĐ hiện hữu sang bến xe mới.

Tại văn bản báo cáo, Samco cho biết, với mong muốn chung tay góp sức vào việc chống ùn tắc giao thông của TP, Samco xin ý kiến đưa BXMĐ mới vào hoạt động giai đoạn 1 vào ngày 15-8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tuyến vận tải hành khách có hành trình từ BXMĐ hiện hữu đến các tỉnh phía Bắc (là các tuyến hoạt động chính sẽ di dời phục vụ tại BXMĐ mới vào giai đoạn 1) chỉ còn hoạt động đạt công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách có tâm lý sợ đi tàu xe đông người.

Đồng thời, các địa phương có phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng cũng cắt giảm số chuyến vận tải hành khách liên tỉnh.