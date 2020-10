Có cầu An Phú Đông, dân hết lụy phà

Cầu sắt An Phú Đông (bắc qua sông Vàm Thuật, TP.HCM) là nơi kết nối giao thông giữa phường An Phú Đông (quận 12) với phường 5 (quận Gò Vấp) và là trục đường có lộ trình vào trung tâm TP gần nhất.



Tuy nhiên, hiện tại người dân khu vực vẫn phải di chuyển vào trung tâm TP bằng phà An Phú Đông. Do đó, dù còn khoảng 20 ngày nữa cầu sắt An Phú Đông mới hoàn thiện nhưng người dân hai bên bờ sông Vàm Thuật đã rất hồ hởi chờ ngày cầu khánh thành.

Người dân được hưởng lợi nhiều mặt

Hay tin cầu sắt An Phú Đông sắp hoàn thiện, chị Ngô Ngọc Anh (người dân khu vực) tâm sự: “Có cầu sắt An Phú Đông thì người dân được nhờ nhiều lắm, bởi nhiều năm nay chúng tôi đi lại đều bị phụ thuộc vào phà. Vào giờ cao điểm sáng và chiều đều phải mất khoảng 30 phút mới sang được bên kia sông. Nay sắp có cầu sắt mới, người dân vui mừng như vỡ òa. Chúng tôi sẽ không phải lụy phà nữa”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hưng (người dân khu vực) chia sẻ: “Chúng tôi đang rất mong chờ ngày cầu sắt An Phú Đông khánh thành. Cầu này không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển mà còn giảm chi phí đi lại cho người dân”.

Theo anh Hưng, nếu nhà nào có ô tô thì không thể đi bằng phà An Phú Đông để vào trung tâm TP. Lúc này, người dân buộc phải đi vòng ra hướng đường Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Đồng... Do đó, có cầu sắt An Phú Đông thì cả xe máy, ô tô đều di chuyển vô cùng tiện lợi, chỉ mất vài phút là có thể ra tới đường Phạm Văn Đồng.

Ngoài việc thuận lợi về giao thông đi lại, giá đất khu vực phường An Phú Đông cũng tăng lên nhanh chóng. Đồng thời, các nhà đầu tư bất động sản đã bắt đầu chú trọng và triển khai nhiều dự án ở khu vực này.

Ông Nguyễn Hữu Văn, một người dân ở phường 5, quận Gò Vấp, cho biết: “Bây giờ có nhiều người qua phường An Phú Đông mua đất để đầu tư, bởi sắp tới đây người dân đi từ trung tâm TP về An Phú Đông sẽ rất gần”.

Theo ông Văn, phường An Phú Đông có lợi thế nằm kế bên sông Vàm Thuật, không khí mát mẻ, trong lành. Nếu giao thông thuận tiện, khu vực này sẽ phát triển nhanh chóng về mọi mặt.



Người dân lưu thông từ quận 12 sang quận Gò Vấp bằng phà An Phú Đông. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), cho biết cầu sắt An Phú Đông đang được các đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành trong tháng 10.

“Bao nhiêu năm nay, người dân khu vực An Phú Đông đi lại khó khăn, phải phụ thuộc vào phà. Ô tô hoặc các phương tiện có tải trọng nặng hơn phải lựa chọn một lộ trình khác để đi. Cầu sắt này như một lời cám ơn tới người dân khu vực chiến khu An Phú Đông, hy vọng người dân sẽ đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội” - ông Phúc cho hay.

Theo ông Phúc, đáng lý cầu sắt An Phú Đông đã hoàn thành trong tháng 9 nhưng phải tiến hành điều chỉnh kỹ thuật một số hạng mục xây dựng nên lùi ngày thông xe đến cuối tháng 10.

Song song đó, trong quá trình thi công bê tông hỗn hợp của hệ thống cống ven kênh gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và triều cường cao. Tuy nhiên, mọi khó khăn cũng đã được khắc phục, hiện đơn vị đang rà soát và cân chỉnh hạng mục cốt thép, tải trọng toàn diện cho cây cầu này.

“Ban giao thông cũng đang cùng với Sở GTVT đẩy nhanh các công đoạn cuối cùng để kịp phục vụ bà con vào cuối tháng 10 như đã hứa” - ông Phúc khẳng định.

TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, cho biết TP còn thiếu nhiều cây cầu và nhiều tuyến đường kết nối. Mỗi khi một cây cầu được xây dựng và hoàn thành cũng góp phần giảm tải, mang ý nghĩa rất lớn đối với người dân TP.

“Có cầu mới An Phú Đông này người dân đi lại thuận lợi hơn, rút ngắn khoảng cách và không còn cảnh lụy phà, từ đó giảm kẹt xe cho những tuyến đường lân cận” - ông Cương đánh giá.

Vẫn theo ông Cương, việc xây dựng những cây cầu mới như An Phú Đông cũng sẽ làm giãn dân từ trung tâm TP về ngoại ô. Quỹ đất khu vực ngoại thành sẽ được quy hoạch, đầu tư và sử dụng, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.