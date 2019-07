Cục Hàng hải cảnh báo nạn cướp biển hoành hành

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cảng vụ hàng hải về thông tin cướp biển, cướp có vũ trang đối với tàu thuyền.

Theo đó, theo báo cáo của Trung tâm chia sẻ thông tin RECAAP, ngày 18--6 xảy ra vụ 10 đối tượng trang bị súng nghi là thành viên nhóm khủng bố Abu Sayyaf (Philippines) tấn công tàu cá SA/2325/F và tàu cá SA/5699/C của Malaysia tại khu vực vùng nước của Lahad Datu, Sabah (Malaysia), bắt cóc 10 thuyền viên để đòi tiền chuộc.



Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ cướp biển tấn công tàu (Ảnh chỉ mang tính minh họa).

Tiếp đó, ngày 22-7 xảy ra vụ bảy đối tượng trang bị súng và dao vũ trang tấn công tàu hàng C.K.Bluebeli của Hàn Quốc tại vị trí cách đảo Anambas (Indonesia) 28 hải lý về phía Tây khiến hai thuyền viên bị thương.

Để bảo đảm an toàn cho các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, đặc biệt đối với các tàu đi qua khu vực biển Sulu - Celebes và Malacca, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét có biện pháp phù hợp đối với các chủ tàu Việt Nam, triển khai các biện pháp an ninh cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế đi qua khu vực Sulu - Celebes và Malacca để bảo đảm an toàn cho thuyền viên và tàu biển.

Yêu cầu các cảng vụ hàng hải cập nhật, phổ biến tới tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu, công ty quản lý và khai thác tàu Việt Nam về diễn biến cướp biển, cướp có vũ trang ở khu vực biển Sulu - Celebes và Malacca trong thời gian gần đây khi làm thủ tục cho tàu biển Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài.

Đồng thời, yêu cầu các thuyền trưởng, thuyền viên, chủ tàu, công ty quản lý và khai thác tàu triển khai nghiêm túc kế hoạch an ninh tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các khuyến cáo được đưa ra của IMB, RECAAP nhằm bảo đảm không để xảy ra các sự cố an ninh đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.