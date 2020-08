Lễ 2-9: 2 bến xe lớn ở TP.HCM lượng khách giảm mạnh

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, đợt nghỉ lễ 2-9 năm nay sẽ ít biến động do số ngày nghỉ ít và do ảnh hưởng của dịch COVID-19. So với cùng kỳ năm 2019, tình hình hành khách đi lại trong 20 ngày của tháng 8 bình quân chỉ đạt 49%, lượng xe bình quân đưa vào hoạt động đạt 65%.



Vị đại diện này cho biết dự báo nhu cầu hành khách đi lại trong dịp lễ 2-9 sẽ không cao, khả năng lượng hành khách tăng ít so với bình quân tháng 8.

Do đó, bến xe sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải (ĐVVT) điều động xe thuộc các tuyến đường có lượng khách ít và tăng cường cho các tuyến đường có lượng khách tăng đột biến nhằm đảm bảo công tác giải tỏa, hạn chế tối đa việc ứ đọng khách tại bến.



Bến xe Miền Tây khá vắng vẻ ngày cận lễ 2-9 (ảnh chụp chiều 30-8). Ảnh: THU TRINH

“Bến xe Miền Đông từ chối phục vụ các trường hợp không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không thực hiện sát khuẩn xe…” - vị đại diện nói.

Đặc biệt, bến xe yêu cầu các ĐVVT triển khai đến từng xe về việc không được ra vào hai bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để đón, trả khách nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng xe và giảm tình trạng kẹt xe tại vị trí cổng 1 của bến xe. Nếu bến xe phát hiện sẽ tạm từ chối tiếp nhận xe vào bến hoạt động.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Tây cũng cho hay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây dịp lễ 2-9 năm nay giảm 50%-55% so với năm 2019. Dự kiến ngày cao điểm là 1-9, lượng hành khách có thể đạt 18.000-20.000 khách/ngày.

Về công tác phục vụ lễ 2-9, vị đại diện này cho biết bến xe sẽ đảm bảo an ninh trật tự, huy động và điều động xe tăng cường khi cần thiết. Bên cạnh đó, bến xe đề nghị các ĐVVT có kế hoạch điều chỉnh biểu đồ chạy xe phù hợp, không để các phương tiện do ĐVVT quản lý hoạt động đón, trả khách ngoài bến.