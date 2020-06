Nhiều phương án khi Nội Bài và Tân Sơn Nhất đóng 1 đường băng

Đường cất hạ cánh, đường lăn hai sân bay xuống cấp nghiêm trọng Từ năm 2017 đến nay, do phải khai thác vượt tần suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng lớn nên hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất xuống cấp nghiêm trọng. Một lý do nữa là hệ thống đường băng, đường lăn hiện hữu tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất không đáp ứng được nhu cầu khai thác đến 44 triệu hành khách/năm đối với Nội Bài và 50 triệu hành khách/năm đối với Tân Sơn Nhất vào năm 2025. Do vậy, việc phải đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường băng, đường lăn của hai sân bay này là hết sức cấp bách.