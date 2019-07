Sẽ cấm xe máy lên bán đảo Sơn Trà

Kinh nghiệm chạy xe trên đèo dốc, cua gấp Chia sẻ kinh nghiệm khi đi trên đèo dốc, nhiều khúc cua gấp, chuyên gia ô tô, xe máy Nguyễn Minh Đồng khuyên: Khi di chuyển đường đèo đừng quên việc phải đi theo tốc độ quy định. Tại những đường đèo có cua bên trái nên để biển báo cấm qua mặt. Tốc độ chỉ nên giữ vào khoảng 15-20 km/giờ. Đặc biệt khi vào cua không được cắt cua, tạt trước đầu ô tô vì không thấy phương tiện giao thông phía trước. Nhiều người có thói quen khi xuống dốc liền tắt máy để xe chạy xuống tự nhiên. Tuy nhiên, khi tắt máy sẽ làm cho thắng bị giảm tác dụng. Xe trôi xuống dốc tương tự như thả chiếc vỏ xe, viên bi, quả bóng lăn tự do từ đỉnh dốc xuống chân dốc. Với trọng lượng xe và người ngồi trên xe càng lớn, quán tính càng lớn, do đó tốc độ trôi dốc ngày càng nhanh. Khi đó, độ bám đường giảm, xe không thể giảm tốc như ý muốn khi gặp khúc cua hay phải dừng lại. THY NHUNG ghi _____________________________ Ngày 28-7, chị V. (Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy xe tay ga chở theo con gái cùng mẹ chồng lên bán đảo Sơn Trà tham quan. Khi chị đổ đèo, xe máy của chị loạng choạng, ngã xuống đường khiến hai bà cháu tử vong, chị V. bị chấn thương nặng. Trước đó, trưa 4-5, em Lê Minh S. (Nghệ An) cùng một bạn nữ khác đi xe tay ga lên tham quan đỉnh Bàn Cờ. Khi đổ dốc về trên tuyến đường bê tông đã đâm vào taluy khiến em S. tử vong, bạn gái đi cùng bị gãy tay.