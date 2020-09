Thống nhất xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với ông Lê Quốc Tuấn- Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đại diện các sở, ngành, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Khu vực đường Liên Cảng Cái Mép - Thị Vải bàn về dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án cầu Phước An.

Theo đơn vị tư vấn, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Tedi South, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có điểm đầu nối với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, TP.Biên Hòa), cách ngã tư Vũng Tàu 6,5km và điểm cuối là nút giao Vũng Văn (TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tổng chiều dài toàn tuyến là gần 78km được chia cụ thể đoạn Biên Hòa - Phú Mỹ (cao tốc) dài 38km; đoạn Phú Mỹ - đường ven biển TP.Vũng Tàu dài 28km; đoạn từ đường ven biển TP.Vũng Tàu đến Quốc lộ 51C dài 2,8 km và đoạn nối Phú Mỹ - quốc lộ 51 (vào cảng Cái Mép - Thị Vải) dài 8,8km.



Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: AX.

Cũng theo đơn vị tư vấn đề xuất, dự án sẽ tách làm hai dự án thành phần. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư 38km đường cao tốc từ Biên Hòa đến Phú Mỹ và 8,8km đường nhánh vào cảng Cái Mép.

Bước đầu, theo tính toán của đơn vị tư vấn, tổng diện tích giải phóng mặt bằng cho dự án gần 514ha, trong đó diện tích giải phóng mặt bằng tại Đồng Nai hơn 273ha và diện tích đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hơn 240ha.

Tổng số tiền dự kiến cần phải chi trả cho giải phóng mặt bằng lên đến gần 7.500 tỉ đồng. Trong đó tiền chi trả bồi thường trên địa bàn Đồng Nai là hơn 5.500 tỉ đồng và tiền đền bù tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 1.900 tỉ đồng.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị tham gia cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng kết luận thống nhất với ý kiến các đơn vị về phân chia dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu thành hai đoạn. Đoạn 1 từ TP Biên Hòa đến thị xã Phú Mỹ và nhánh nối vào cảng Cái Mép- Thị Vải; đoạn 2 từ thị xã Phú Mỹ đến Vũng Văn.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở GTVT tỉnh Đồng Nai phối hợp với sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đơn vị tư vấn nhanh chóng rà soát quy mô, nguồn vốn, hình thức đầu tư, trình UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ GTVT trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Về dự án cầu Phước An, Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, Ban Quản lý Dự án Giao thông Khu vực đường Liên cảng Cái Mép - Thị Vải cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án kết nối đường vào cảng Phước An với cầu Phước An.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Sở GTVT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thống nhất ý kiến đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vị trí cầu Phước An, phương án tuyến phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai.