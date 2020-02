Tiền Giang lên tiếng về việc cấm xe qua Cai Lậy

Cấm xe vào nội ô thị xã Cai Lậy là đúng luật Lãnh đạo Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết theo khoản 1 và khoản 3 Điều 37 Luật Giao thông đường bộ có quy định về việc tổ chức giao thông và điều khiển giao thông. Theo đó, ngành giao thông được quyền phân làn, phân luồng, phân tuyến và quy định thời gian đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ… Bên cạnh đó, Điều 2 Quyết định 35/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng giao cho Tổng cục Đường bộ thực hiện việc tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt… “Theo đó, có thể khẳng định việc đặt biển cấm một số phương tiện vào nội ô thị trấn Cai Lậy là đúng quy định pháp luật…” - đại diện Vụ An toàn giao thông nhấn mạnh. Trong thời gian này, sở cũng đã làm việc với lực lượng CSGT, hiện nay chủ yếu là tuyên truyền để người dân, các phương tiện ngoài tỉnh nắm rõ. Sau đó, khi việc cấp phép lưu thông đối với phương tiện của các DN địa phương hoàn tất mới tiến hành xử phạt theo quy định. ÔngTRẦN VĂN BON, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang